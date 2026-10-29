Ðẩy mạnh tuyên truyền các hành vi vi phạm khai thác IUU

Ðưa thông tin đến tàu cá

Trên phương tiện khai thác thuỷ sản của ông Tăng Minh Tuấn, ngư dân ấp Vàm Xáng, xã Sông Ðốc, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc trực tiếp đến thăm hỏi, phát tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU. Những nội dung quan trọng được truyền đạt cụ thể, dễ hiểu, tập trung vào trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên trong quá trình khai thác thuỷ sản trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc hướng dẫn ngư dân nhận diện các nhóm hành vi vi phạm IUU, chủ động chấp hành quy định khi khai thác thuỷ sản trên biển.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn ngư dân tìm hiểu các nhóm hành vi vi phạm, nhất là những quy định liên quan đến giấy phép khai thác thuỷ sản, thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), nhật ký khai thác, truy xuất nguồn gốc thuỷ sản và hoạt động khai thác tại vùng biển nước ngoài. Ðồng thời, nhắc nhở chủ phương tiện kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị VMS trước khi xuất bến.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc còn trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Qua đó, động viên tinh thần vươn khơi, bám biển; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Tăng Minh Tuấn chia sẻ: “Ðược cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi hiểu rõ hơn quy định trong khai thác thuỷ sản, nhất là các hành vi vi phạm IUU cần tránh. Tôi sẽ chấp hành nghiêm quy định khi hoạt động trên biển, nhắc nhở thuyền viên thực hiện đầy đủ các thủ tục, ghi chép nhật ký khai thác”.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Nội dung tuyên truyền 14 hành vi vi phạm khai thác IUU được Ðồn Biên phòng Sông Ðốc chú trọng phổ biến đến chủ phương tiện, thuyền trưởng và thuyền viên. Trọng tâm là các hành vi vi phạm quy định về giấy phép khai thác thuỷ sản; khai thác không đúng nội dung giấy phép; sử dụng tàu cá không đáp ứng điều kiện hoạt động; khai thác thuỷ sản trái phép tại vùng biển nước ngoài... Ðây là những nội dung ngư dân cần nắm vững để chủ động phòng tránh, không để xảy ra vi phạm trong mỗi chuyến biển.

Bên cạnh đó, ngư dân được hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định về thiết bị VMS, không tự ý tháo gỡ, vô hiệu hoá hoặc làm gián đoạn hoạt động của thiết bị nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Khi thiết bị mất kết nối, chủ tàu và thuyền trưởng phải kịp thời thông báo, thực hiện biện pháp khắc phục và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thông qua tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ giúp ngư dân nhận biết những hành vi có nguy cơ dẫn đến vi phạm IUU, đồng thời, nâng cao ý thức phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản. Việc chấp hành pháp luật không chỉ là trách nhiệm của chủ tàu mà còn đòi hỏi sự tham gia của thuyền trưởng và từng thuyền viên. Mỗi người cần chủ động tìm hiểu quy định, kiểm tra giấy tờ, thiết bị trước khi xuất bến.

Trung tá Ðỗ Văn Lanh, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ðơn vị xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU. Ðơn vị tập trung làm rõ các hành vi vi phạm, trách nhiệm của từng đối tượng và quy định cần thực hiện trong quá trình khai thác thuỷ sản”.

Ðồn Biên phòng Sông Ðốc trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, động viên bà con vươn khơi, bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Với phương châm tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sát thực tế, thời gian tới, Ðồn Biên phòng Sông Ðốc xác định tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đẩy mạnh phổ biến pháp luật, hướng dẫn ngư dân thực hiện đúng quy định trong hoạt động khai thác thuỷ sản. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật sẽ hạn chế vi phạm từ cơ sở, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phát triển nghề cá bền vững, cùng cả nước quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Uỷ ban châu Âu (EC).