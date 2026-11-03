Axios hé lộ cuộc điện đàm căng thẳng giữa ông Trump và ông Netanyahu về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Theo kênh RT của Nga ngày 2/11, thông tin nêu trên được trang tin Axios của Mỹ đăng tải, dẫn các nguồn tin tại Washington và Jerusalem.

Trong bài viết hôm 1/11, Axios tiết lộ chi tiết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo về khả năng nối lại các hoạt động quân sự chống Tehran. Cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó và được báo Wall Street Journal đưa tin đầu tiên.

Theo Axios, một nguồn tin Israel mô tả cuộc điện đàm là "căng thẳng", trong khi một nguồn tin Mỹ cho rằng cuộc trao đổi diễn ra "thẳng thắn".

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng thay vì lập tức ném bom Iran, ông muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran trước tiên. Thủ tướng Israel được cho là lo ngại về chiến lược này.

Cuộc điện đàm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với ông Netanyahu, khi ông đang tiến hành các cuộc thương lượng khó khăn nhằm thành lập chính phủ liên minh, sau khi khối cánh hữu của ông không giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel hôm 27/10.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 2/11, nhà báo Mỹ Tucker Carlson tuyên bố rằng Mỹ "có thể chỉ còn cách vài ngày nữa là tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Iran" dưới sức ép của Thủ tướng Netanyahu, người được cho là "gọi điện cho ông Trump về vấn đề này hằng ngày".

Theo các nguồn tin của Carlson, Thủ tướng Israel muốn Mỹ tấn công một cơ sở tại Pickaxe Mountain ở miền Trung Iran, nơi tình báo Israel tin rằng Tehran đã nối lại chương trình làm giàu hạt nhân.

Phát biểu với các nhà báo ngày 31/10, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran "đang diễn ra tốt đẹp". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Washington vẫn cần loại bỏ một số cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi có thể làm điều đó trong 10 phút. Chúng tôi đã có kế hoạch. Các bạn có thể xem xét Pickaxe Mountain. Chúng tôi cần xử lý địa điểm đó".

Tổng thống Mỹ nhiều lần cảnh báo có thể tiếp tục tấn công Iran nếu Tehran không đáp ứng các điều kiện hòa bình do ông đưa ra.

Những lời đe dọa này được đưa ra bất chấp cảnh báo hồi tháng 9 của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ rằng việc sử dụng số lượng lớn các loại vũ khí chủ chốt trong cuộc xung đột tại Trung Đông "đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược và bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực công nghiệp phục vụ bổ sung đạn dược".

Theo Wall Street Journal, các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Tehran cũng đã gây thiệt hại lên tới 15 tỷ USD cho các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gửi thư tới người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Iran Mohsen Rezaei, đề nghị nối lại các cuộc đàm phán vốn bị đình trệ trong nhiều tháng.

Ngày 1/11, các nhà đàm phán Iran rời Doha sau ba ngày trao đổi thông điệp với phía Mỹ thông qua các nhà trung gian Qatar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào kế hoạch bảy bước do Tehran đề xuất hồi tháng 9, trong đó có khả năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện nếu các bên đạt được thỏa thuận.

Ông Baghaei nhấn mạnh: "Các điều kiện của Tehran là hợp lý và có cơ sở: Không thể bắt đầu thực hiện bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào, cũng không thể mở lại hoặc bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, trừ khi Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, tôn trọng các yêu cầu của Iran và giải quyết những đòi hỏi chính đáng của nước này".

Trong khi đó, theo tuyên bố được văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran công bố ngày 31/10, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng "đáp trả ngay lập tức và hiệu quả, không giới hạn về phạm vi địa lý" nếu Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục bị tấn công.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết trong cuộc gặp đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, tại St. Petersburg tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định Moskva vẫn sẵn sàng hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột giữa Washington và Tehran.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng "các khả năng ngoại giao còn lâu mới cạn kiệt, và việc đạt được thỏa thuận với Tehran, đối tác chiến lược của chúng tôi (Moskva), vừa hoàn toàn khả thi, vừa cần thiết".