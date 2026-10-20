Axios: Căng thẳng với Nhà Trắng, ông Zelensky tìm cách vận động Quốc hội Mỹ

Tổng thống Ukraine, Zelensky gặp gỡ các nhà lập pháp Mỹ tại Đồi Capitol hôm 28/7/2026. Ảnh: RT

Ngày 19/10, trong cuộc họp trực tuyến với một nhóm nghị sĩ do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal dẫn đầu, Tổng thống Ukraine, Zelensky đã phàn nàn về những gián đoạn trong việc chuyển giao vũ khí, thông tin liên lạc vệ tinh và cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Theo bản ghi nội dung cuộc họp mà Axios cho biết đã nhận được từ các quan chức Ukraine, nhà lãnh đạo Ukraine ám chỉ Washington cố tình “làm chậm hỗ trợ” nhằm buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận đàm phán với Moskva.

Động thái vận động hành lang này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng tỏ ra bất bình trước việc Kiev từ chối ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Trump cho rằng những cuộc tấn công này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ lên cao, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ.

Bất đồng leo thang vào đầu tháng này, sau khi ông Trump đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga và tăng nguồn cung cho thị trường thế giới. Kiev công khai chỉ trích thỏa thuận, cáo buộc Washington nhượng bộ Moskva mà không tham vấn Ukraine.

Theo các thông tin được đưa ra, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã nhắc nhở các nhà đàm phán Ukraine trong cuộc trao đổi tại Miami rằng Washington đang cung cấp vũ khí và tình báo cho Kiev, đồng thời cảnh báo Ukraine không nên tiến hành các cuộc tấn công gây tổn hại đến người tiêu dùng Mỹ. Về phần mình, giới chức Ukraine hiểu những phát biểu này như một lời đe dọa đình chỉ hỗ trợ nếu Kiev không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga.

Washington bác bỏ việc đưa ra tối hậu thư như vậy. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phủ nhận cáo buộc chính quyền cố tình hạn chế chia sẻ tình báo hoặc quyền tiếp cận hệ thống Starlink của Ukraine. Lầu Năm Góc cũng bác bỏ thông tin cho rằng chính sách chia sẻ tình báo với Kiev đã thay đổi.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tiếp tục chất vấn chính quyền Mỹ trong cuộc họp với các thượng nghị sĩ. Ông cho biết hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của SpaceX và hệ thống vệ tinh quân sự Starshield của Mỹ vẫn bị hạn chế một phần. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong tuần qua, Kiev đã ba lần không nhận được cảnh báo sớm của Mỹ về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Ông Zelensky cũng cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trì hoãn việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot và tên lửa AIM-9X mà các nước thành viên NATO đã mua cho Ukraine. Trước đó, tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc vẫn chưa phê duyệt một số đề xuất chuyển giao tên lửa Patriot từ các nước thứ ba cho Kiev.

Sau cuộc họp trên, Thượng nghị sĩ Blumenthal đã cam kết thúc đẩy các hành động tiếp theo tại Quốc hội, khẳng định sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Ukraine vẫn “rõ ràng và kiên định”.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích ông Zelensky hôm 19/10, cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine cản trở các nỗ lực chấm dứt xung đột và cho rằng Kiev nên để một người khác đại diện trong các cuộc đàm phán hòa bình.

“Ông Zelensky không biết mình đang nói gì”, ông Trump nói với các phóng viên. “Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky để người khác đàm phán… Chúng tôi đã dành rất nhiều cho Ukraine, còn họ chẳng mang lại gì cho chúng tôi”.