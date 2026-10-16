AWS và Anthropic chạy đua triển khai đội ngũ kỹ sư chuyên biệt

Những ngày khó khăn vừa qua đối với nhiều cổ phiếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm nổi bật nỗi lo ngại của thị trường rằng: mức chi tiêu công nghệ từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn đang vượt xa bất kỳ lợi ích kinh tế nào có thể dự đoán được trong tương lai.

Sự nghi ngại từ các nhà đầu tư chính là lý do khiến nhu cầu về kỹ sư triển khai hiện trường (FDE) tăng vọt. Theo công ty phân tích thị trường lao động Lightcast, số lượng tin tuyển dụng vị trí FDE tại Mỹ đã vượt mốc 7.300 trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, tăng mạnh so với con số chưa đầy 200 vào năm 2023.

Amazon Web Services (AWS) - công ty con của tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Amazon - đã cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào mảng FDE, trong khi công ty công nghệ AI Anthropic đặt mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư FDE trước cuối năm 2027.

Sau khi chi hàng tỷ USD để xây dựng trí tuệ nhân tạo, các “ông lớn” công nghệ (Big Tech) hiện đang tiếp tục đổ mạnh vốn vào việc xây dựng đội ngũ nhân lực cần thiết để chứng minh rằng những khoản đầu tư đó thực sự mang lại hiệu quả.

Các công ty đang gấp rút tìm kiếm những kỹ sư AI chuyên biệt - những người có khả năng đưa công nghệ này vào vận hành thực tế trong các doanh nghiệp. Những chuyên gia này là sự kết hợp giữa chuyên môn sâu về AI và phần mềm với sự am hiểu về cách thức vận hành của các tập đoàn. Họ đóng vai trò là nhân tố con người then chốt, giúp chuyển đổi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mạnh mẽ thành những hệ thống doanh nghiệp có khả năng tạo ra kết quả kinh doanh đo lường được.

Những lo ngại của thị trường về tính bền vững của cơn sốt AI càng trở nên gay gắt hơn trong tuần này, khi nhiều cổ phiếu hàng đầu liên quan đến AI và chip nhớ – từ Dell, CoreWeave, AMD cho đến Micron - đều ghi nhận mức giảm mạnh trong ngắn hạn.

OpenAI đã khởi động một mảng kinh doanh chuyên về triển khai công nghệ với số vốn đầu tư ban đầu hơn 4 tỷ USD. Trong khi đó, Accenture và Google Cloud cũng đang xây dựng một đội ngũ kỹ sư FDE tại hiện trường với quy mô 1.000 nhân sự. Theo ông Jeff Christian, người sáng lập công ty tìm kiếm nhân sự cấp cao Christian & Timbers, giới đầu tư đang bắt đầu mất kiên nhẫn với hàng tỷ đô la mà các công ty đang chi tiêu cho AI mà không thu được bất kỳ kết quả kinh doanh nào.

Làm việc trực tiếp với khách hàng, các FDE điều hướng những hệ thống công nghệ hiện có, các yêu cầu bảo mật và những rào cản tổ chức để biến các thử nghiệm AI đầy hứa hẹn thành những ứng dụng mà các công ty thực sự có thể sử dụng.

Tại Caylent, đối tác tư vấn của AWS chuyên cung cấp các FDE cho khách hàng, Giám đốc điều hành Val Henderson cho biết vai trò này đòi hỏi nhiều hơn là chuyên môn kỹ thuật. Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, điều khó đào tạo nhất chính là trí tuệ cảm xúc (EQ) đối với khách hàng và các kỹ sư cũng cần hiểu khách hàng và doanh nghiệp, đưa ra phán đoán khi những dự án gặp phải các vấn đề bất ngờ.

Nhân tài có kinh nghiệm đang khan hiếm và việc phát triển chuyên môn đó không thể diễn ra chỉ sau một đêm trong cuộc chạy đua trên thị trường lao động mà số liệu tuyển dụng gần đây cho thấy đang tăng tốc.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thị trường lao động Lightcast, các tin tuyển dụng dành cho FDE tại Mỹ đã tăng từ dưới 200 vào năm 2023 lên khoảng 1.200 vào năm 2025 và hơn 7.300 trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026.

Mức lương được quảng cáo trung bình đạt 195.456 USD trong thời gian đó, tăng 40% so với năm 2023 và cao hơn ba lần mức lương được quảng cáo trung bình trên tất cả các tin tuyển dụng ở Mỹ.

Sự cạnh tranh vượt xa các công ty phát triển mô hình AI. Các công ty tư vấn là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất, phản ánh nhu cầu về kỹ sư có thể giúp khách hàng doanh nghiệp triển khai công nghệ.

Lightcast ghi nhận 872 tin tuyển dụng FDE từ Deloitte và 688 từ công ty tư vấn công nghệ Accenture trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, tiếp theo là Google với 499 và KPMG với 447. Các số liệu thể hiện các vị trí được quảng cáo chứ không phải số lượng tuyển dụng đã hoàn thành.

Bà Elena Magrini, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại Lightcast, cho biết nhu cầu về các kỹ sư được triển khai ở phía trước đang tăng nhanh và mức lương ngày càng tăng cho thấy các nhà tuyển dụng đang cạnh tranh để có được nguồn nhân tài hạn chế. Theo bà Magrini, FDE không phải là một vai trò hoàn toàn mới khi chia sẻ gần một nửa kỹ năng của mình với công nghệ phần mềm, tạo cơ hội tiếp cận nguồn nhân tài rộng lớn hơn nhiều.

Các công ty công nghệ và khách hàng doanh nghiệp của họ đang đầu tư theo nhiều cách để phát triển kiến thức chuyên môn về triển khai.

AWS đang xây dựng ₫ội ngũ FDE của riêng mình, thu hút các kỹ sư giàu kinh nghiệm trong Amazon và AWS đồng thời tuyển dụng bên ngoài. Theo bà Asa Kalavade, Phó chủ tịch bộ phận kỹ thuật triển khai chuyển tiếp tại AWS, công ty này đang bắt đầu triển khai hoạt động với hàng trăm kỹ sư. Bà Kalavade cho biết công ty này hiện đang đầu tư 1 tỷ USD vì khách hàng cần sự trợ giúp thực tế này để biến khoản đầu tư AI của họ thành kết quả một cách nhanh chóng.

OpenAI đang theo đuổi chiến lược triển khai doanh nghiệp rộng hơn, được hỗ trợ bởi khoản đầu tư ban đầu 4 tỷ USD và thỏa thuận vào đầu năm nay để mua lại Tomoro, một công ty tư vấn và kỹ thuật AI ứng dụng dự kiến sẽ đưa khoảng 150 FDE có kinh nghiệm và chuyên gia triển khai vào hoạt động.

Trong khi đó, Anthropic đang áp dụng một cách tiếp cận khác: đào tạo các kỹ sư hiện đang làm việc tại các công ty khách hàng và đối tác của mình. Thông qua chương trình Claude Frontier Academy, Anthropic đặt mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư FDE vào cuối năm 2027. Các nhóm tham gia chương trình đầu tiên bao gồm các kỹ sư đến từ Accenture, Bain, Capgemini, Commonwealth Bank of Australia, Deloitte, McKinsey, Morgan Stanley và Novo Nordisk.

Ông Steve Corfield, Giám đốc toàn cầu phụ trách phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác tại Anthropic, cho biết khoảng trống kỹ năng AI ảnh hưởng đến mọi khách hàng và đối tác, vì vậy đây là một vấn đề của thị trường, và Anthropic cam kết góp phần thu hẹp khoảng trống này.

Trong khi đó, Accenture và Google Cloud đang xây dựng một đội ngũ gồm 1.000 kỹ sư FDE, một phần thông qua việc đào tạo lại các kỹ sư phần mềm giàu kinh nghiệm để họ có thể đảm nhận công việc triển khai AI trực tiếp cho khách hàng.

Ông Ram Ramalingam, người đứng đầu bộ phận FDE và kỹ thuật phần mềm/nền tảng tại Accenture, cho hay thực tế là doanh nghiệp này không thể tuyển dụng đủ số lượng kỹ sư triển khai AI giàu kinh nghiệm theo quy mô mà khách hàng yêu cầu. Theo ông Ramalingam, tùy vào nền tảng chuyên môn của từng cá nhân, quá trình đào tạo và hội nhập cho các kỹ sư FDE tại công ty có thể kéo dài từ 30-90 ngày. Ông cũng cho hay những người tham gia vốn đã có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm; chương trình này được thiết kế để bổ sung các năng lực triển khai chuyên biệt, thay vì đào tạo người mới bắt đầu.