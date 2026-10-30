AWS tăng doanh thu 39,3%, dòng tiền tự do Amazon âm 42,4 tỷ USD

Ngày 29/10/2026, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) công bố kết quả kinh doanh quý III kết thúc ngày 30/9/2026, ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 201,9 tỷ USD, tăng 12% so với mức 180,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận hoạt động đạt 28,1 tỷ USD, tăng mạnh so với 17,4 tỷ USD trong quý III/2025. Biên lợi nhuận hoạt động đạt 13,9%, mức cao nhất từ trước đến nay theo công bố của Amazon.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, báo cáo tài chính cũng cho thấy áp lực dòng tiền ngày càng lớn khi tập đoàn tăng tốc đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và hệ thống trung tâm dữ liệu.

AWS tăng trưởng mạnh nhất gần 5 năm, đóng góp phần lớn lợi nhuận hoạt động

Amazon Web Services (AWS), mảng điện toán đám mây của Amazon, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng quan trọng trong quý III/2026.

Doanh thu AWS đạt 46 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo Amazon, đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của mảng kinh doanh này trong gần 5 năm.

Với doanh thu quý III đạt 46 tỷ USD, AWS tương ứng quy mô doanh thu thường niên hóa khoảng 184 tỷ USD. Đây là con số tính toán dựa trên doanh thu một quý, không phải doanh thu thực tế cả năm.

Lợi nhuận hoạt động của AWS đạt 17,8 tỷ USD, tăng so với mức 11,4 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Như vậy, AWS đóng góp khoảng 63% tổng lợi nhuận hoạt động của Amazon trong quý, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của dịch vụ đám mây đối với hiệu quả kinh doanh toàn tập đoàn.

Trong khi đó, mảng Bắc Mỹ ghi nhận doanh thu 112,9 tỷ USD, tăng 6%, với lợi nhuận hoạt động đạt 8,7 tỷ USD. Mảng quốc tế đạt doanh thu 43,1 tỷ USD, tăng 5%, lợi nhuận hoạt động đạt 1,6 tỷ USD.

Báo cáo tài chính Amazon cho thấy dòng tiền tự do 12 tháng kết thúc ngày 30/9/2026 âm 42,4 tỷ USD, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 168,3 tỷ USD. Nguồn: Amazon.

Đáng chú ý, dù lợi nhuận hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận ròng của Amazon lại giảm nhẹ từ 21,2 tỷ USD xuống 20,7 tỷ USD. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến khoản lãi trước thuế 9,5 tỷ USD từ các khoản đầu tư vào Anthropic được ghi nhận trong quý III/2025, khiến nền so sánh cùng kỳ ở mức cao.

Ông Andy Jassy, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Amazon, đánh giá các khoản đầu tư vào tính năng và hạ tầng AWS đang mang lại hiệu quả. Doanh nghiệp dự báo doanh thu AWS có thể duy trì tốc độ tăng trưởng trên 40% trong cả năm 2027 và 2028.

Tuy nhiên, đây mới là kỳ vọng của ban lãnh đạo, phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ đám mây, khả năng mở rộng hạ tầng và tốc độ thương mại hóa các ứng dụng AI.

Dòng tiền tự do âm 42,4 tỷ USD, Amazon tiếp tục rót vốn lớn vào AI

Trái ngược với đà tăng của doanh thu và lợi nhuận hoạt động, dòng tiền tự do của Amazon ghi nhận sự đảo chiều đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính, trong 12 tháng kết thúc ngày 30/9/2026, dòng tiền tự do của Amazon âm 42,4 tỷ USD, so với mức dương 14,8 tỷ USD của giai đoạn 12 tháng kết thúc ngày 30/9/2025.

Như vậy, dòng tiền tự do đã giảm khoảng 57,2 tỷ USD giữa hai kỳ so sánh. Cần lưu ý, đây là số liệu của 12 tháng liên tiếp, không phải riêng quý III/2026.

Amazon cho biết nguyên nhân chính đến từ việc tăng mạnh chi tiêu mua sắm tài sản và thiết bị, sau khi trừ khoản thu từ bán tài sản và các khoản ưu đãi. Khoản chi này đạt khoảng 210,7 tỷ USD trong 12 tháng, tăng 94,8 tỷ USD so với giai đoạn tương ứng trước đó.

Hạ tầng trung tâm dữ liệu AWS của Amazon phục vụ các dịch vụ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Amazon.

Phần gia tăng chủ yếu phản ánh hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, bao gồm hạ tầng công nghệ cần thiết để đáp ứng nhu cầu xử lý và vận hành các ứng dụng AI.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Amazon vẫn tăng 29%, đạt 168,3 tỷ USD trong 12 tháng kết thúc ngày 30/9/2026, so với 130,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Sự chênh lệch giữa dòng tiền kinh doanh và dòng tiền tự do cho thấy hoạt động cốt lõi của Amazon vẫn tạo ra lượng tiền đáng kể, nhưng phần lớn nguồn lực đang được sử dụng để mở rộng năng lực hạ tầng.

Đáng chú ý, Amazon tiếp tục duy trì kế hoạch chi đầu tư vốn bằng tiền mặt khoảng 220 tỷ USD trong cả năm 2026. Đây là mức dự kiến, không phải toàn bộ số vốn đã giải ngân.

Về triển vọng kinh doanh, Amazon dự báo doanh thu quý IV/2026 đạt từ 240 tỷ USD đến 247 tỷ USD, tương ứng mức tăng 12-16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động dự kiến dao động từ 28,5 tỷ USD đến 33,5 tỷ USD.

Diễn biến tài chính của Amazon phản ánh bài toán mà các doanh nghiệp công nghệ lớn đang đối mặt trong cuộc đua AI: nhu cầu đầu tư trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán tăng nhanh, trong khi khả năng thu hồi vốn phụ thuộc vào tốc độ mở rộng doanh thu và hiệu quả khai thác hạ tầng.

Dòng tiền tự do âm không đồng nghĩa Amazon kinh doanh thua lỗ. Trong quý III/2026, tập đoàn vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng 20,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, quy mô chi đầu tư lớn đặt ra yêu cầu theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai, công suất sử dụng và khả năng tạo dòng tiền của các tài sản mới.

Kết quả kinh doanh những quý tiếp theo sẽ cho thấy liệu tốc độ tăng trưởng của AWS có đủ sức chuyển hóa các khoản đầu tư AI quy mô lớn thành dòng tiền tự do bền vững cho Amazon hay không.