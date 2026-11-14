Avril Lavigne sinh con gái đầu lòng ở tuổi 42 sau hơn 10 năm chờ đợi

Trên Instagram, Avril Lavigne thông báo đã sinh con gái đầu lòng kèm dòng chú thích gợi nhắc bản hit Girlfriend (2007): “Our Mini F---ing Princess has arrived” (Công chúa nhỏ của chúng ta đã chào đời). Đại diện nữ ca sĩ chia sẻ với tạp chí People rằng cô đang tận hưởng thời gian bên gia đình nhỏ, đồng thời thực hiện album mới và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

Avril Lavigne chia sẻ loạt ảnh bên con gái đầu lòng.

Avril Lavigne giữ kín thông tin về con gái cũng như danh tính bố đứa trẻ. Lần gần nhất cô xuất hiện là vào tháng 4/2026 khi rời khách sạn Chateau Marmont (Los Angeles) sau buổi gặp gỡ bạn bè. Đến tháng 7/2026, nữ ca sĩ góp mặt tại tiệc cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ở New York.

Hình ảnh hiếm hoi của Avril Lavigne vào tháng 4/2026 trước khi lui về dưỡng thai.

Cột mốc làm mẹ ở tuổi 42 là kết quả sau chặng đường dài tìm kiếm sự ổn định trong đời sống cá nhân của chủ nhân bản hit Sk8er Boi. Nữ ca sĩ từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với thủ lĩnh nhóm Sum 41 Deryck Whibley (2006-2010), sau đó hẹn hò ngôi sao truyền hình thực tế Brody Jenner trong hai năm trước khi chia tay vào năm 2012.

Avril Lavigne và người chồng đầu tiên - thủ lĩnh nhóm Sum 41 Deryck Whibley.

Khi kết hôn lần hai với ca sĩ chính nhóm Nickelback Chad Kroeger (2013-2015), cô từng chia sẻ về mong muốn có một hoặc hai con trong tương lai, nhưng thời điểm đó cần ưu tiên cho việc thu âm và lưu diễn.

Avril Lavigne cùng người chồng thứ hai Chad Kroeger.

Cũng trong giai đoạn hôn nhân thứ hai, Avril Lavigne mắc bệnh Lyme vào năm 2014 và phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian dài để điều trị trước khi quay lại với âm nhạc. Hậu ly hôn Chad Kroeger năm 2015, cô gắn bó một năm với doanh nhân Phillip Sarofim rồi chia tay vào năm 2019.

Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng với doanh nhân Phillip Sarofim.

Từ năm 2021, nữ ca sĩ hẹn hò và đính hôn với ca sĩ nhạc rock Mod Sun nhưng quyết định hủy hôn vào tháng 2/2023, tiếp đó trải qua mối quan hệ ngắn với rapper Tyga trước khi chấm dứt vào tháng 10/2023.

Avril Lavigne trải qua mối tình ngắn ngủi với rapper Tyga vào năm 2023.

Những cuộc tình dang dở khiến ngôi sao người Canada thận trọng hơn trong tình cảm so với thuở mới vào nghề. Chia sẻ với tờ Los Angeles Times năm 2022, cô bộc bạch rằng khi trưởng thành, việc mở lòng hoàn toàn với người mới trở nên khó khăn hơn. Nữ ca sĩ cho biết thời trẻ cô thường yêu sâu đậm và tin đối phương là bến đỗ cuối cùng, nhưng không chắc mình có thể tìm lại cảm giác trọn vẹn đó nữa.

Những cuộc tình dang dở từng khiến ngôi sao người Canada trở nên dè dặt hơn trong việc mở lòng với một người mới.

Sau khi chia tay Tyga vào cuối năm 2023, Avril Lavigne chọn giữ kín đời tư. Trên podcast Call Her Daddy hồi tháng 5/2024, cô từ chối nói về chuyện hẹn hò nhưng khẳng định luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ lớn. Nữ ca sĩ nhấn mạnh sự phù hợp và lòng tin là yếu tố quan trọng nhất khi tìm bạn đời, bởi chỉ có người đáng tin cậy mới mang lại cho cô điểm tựa vững vàng.