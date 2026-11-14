Avril Lavigne sinh con đầu lòng ở tuổi 42

Ngày 14/11, tờ People đưa tin Avril Lavigne vừa thông báo tin vui trên trang Instagram cá nhân. Cô đã sinh con gái đầu lòng ở tuổi 42. Trong loạt ảnh đen trắng được chia sẻ, nữ ca sĩ và nửa kia nắm tay em bé. Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc Lavigne âu yếm ôm con vào lòng.

Bức ảnh cuối cùng gây chú ý với 3 đôi giày Vans kẻ caro đặt trên một chiếc ván trượt. Hai đôi giày cỡ người lớn được xếp cạnh một đôi giày trẻ em.

“Công chúa nhỏ của chúng ta đã chào đời rồi”, Lavigne viết trong phần chú thích. Dù vậy, cô chưa công khai danh tính cha của em bé.

Người đại diện của nữ ca sĩ xác nhận với People, Lavigne đang dành thời gian bên gia đình nhỏ. Nữ ca sĩ đồng thời tiếp tục thực hiện album mới và gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì tình cảm, sự ủng hộ họ dành cho cô.

Avril Lavigne vừa đón con đầu lòng. Ảnh: People.

Trước đó, trong lần xuất hiện trên podcast Call Her Daddy hồi tháng 5/2024, giọng ca Complicated chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm. Khi trò chuyện với người dẫn chương trình Alex Cooper, nữ ca sĩ thừa nhận cô chưa bao giờ thực sự hẹn hò một cách thoải mái mà thường sớm bước vào những mối quan hệ nghiêm túc.

Nữ nghệ sĩ 8 lần được đề cử Grammy cũng hài hước cho biết cô có thể hẹn hò với chính mình bởi thích nấu ăn và trang trí nhà cửa. Khi được hỏi liệu đang hẹn hò với ai ở thời điểm đó hay không, Lavigne chỉ nhún vai, không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Tuy nhiên, cô chia sẻ những điều bản thân coi trọng trong một mối quan hệ, bao gồm sự hòa hợp và tin tưởng. Theo Lavigne, tìm được người phù hợp là điều quan trọng nhất. Cô cho rằng nếu thiếu niềm tin, một người sẽ khó cảm thấy an toàn và vững vàng trong tình yêu.

Bên cạnh đời sống tình cảm, Lavigne nhiều lần thể hiện sự gắn bó với gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Tháng 5/2025, trong buổi biểu diễn tại Madison Square Garden, New York, nữ ca sĩ bất ngờ mời mẹ lên sân khấu. Sau đó, cô đăng tải video và hình ảnh về khoảnh khắc này. Cô cũng gửi lời tri ân đến đấng sinh thành.

Nữ ca sĩ vẫn giấu kín danh tính nửa kia. Ảnh: DTA Records.

Lavigne kể từ khi còn nhỏ, cả bố và mẹ đều nhận ra năng khiếu âm nhạc của con gái. Do đó, họ khuyến khích cô chăm chỉ luyện tập để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, nhạc sĩ.

“Họ đã hy sinh rất nhiều vì tôi và tôi không thể có được hôm nay nếu không có họ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng con. Con biết ơn bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ vì mọi thứ, con yêu cả 2 người!”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Trên sân khấu Madison Square Garden, Lavigne còn nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu. Cô kể mẹ từng nói một ngày nào đó con gái sẽ trở thành ca sĩ, sau khi nghe cô hát ca khúc Jesus Loves Me. “Khi tôi mới 2 tuổi, mẹ đã biết tôi sẽ trở thành ca sĩ rồi”, cô chia sẻ.