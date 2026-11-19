Tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm R&D của AVES

AVES đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên, với tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m². Tổ hợp dự kiến đi vào vận hành trong quý II-2027, với công suất thiết kế 300.000 xe mỗi năm.

Tổ hợp tại Hưng Yên được AVES phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu, bao gồm hệ thống dây chuyền sản xuất, khu vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, văn phòng kỹ thuật cùng các hạng mục phụ trợ.

Nhà máy có công suất thiết kế 300.000 xe/năm, phục vụ hoạt động sản xuất các dòng xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện. Đây là những nhóm sản phẩm trọng tâm trong chiến lược phát triển phương tiện di chuyển thông minh của AVES.

Hệ thống sản xuất được định hướng đầu tư máy móc, trang thiết bị và quy trình kiểm soát chất lượng hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, độ an toàn và tính ổn định của sản phẩm.

Nhân viên AVES trong một quy trình sản xuất xe máy điện

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào vận hành trong quý II-2027, phục vụ việc sản xuất và thương mại hóa các dòng xe điện đầu tiên của AVES trong năm 2027. Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, doanh nghiệp đang chuẩn bị hệ thống cung ứng, phát triển mạng lưới đối tác và tuyển dụng nhân sự kỹ thuật cho giai đoạn vận hành.

Cùng với hoạt động sản xuất, AVES đầu tư Trung tâm R&D tại Hưng Yên, dự kiến quy tụ hơn 50 kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện – điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Trung tâm tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng xe điện thông minh, từ kết cấu phương tiện, hệ thống động lực điện, bộ điều khiển đến phần mềm và các tính năng kết nối. Những lĩnh vực này được AVES xác định đầu tư lâu dài nhằm nâng cao khả năng chủ động trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Bên cạnh đội ngũ kỹ thuật, Trung tâm R&D được định hướng trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường và kiểm tra cơ khí chính xác, thiết bị kiểm tra điện – điện tử và các khu vực thử nghiệm chuyên dụng. Các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm sẽ tập trung vào hiệu suất vận hành, độ bền, tính an toàn và khả năng đáp ứng những điều kiện sử dụng thực tế của sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES, cho biết: “Ngay từ khi thành lập AVES, chúng tôi đã xác định nghiên cứu, phát triển và sản xuất phải được đầu tư song song. Để tạo ra những sản phẩm tốt và có khả năng cạnh tranh lâu dài, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung vào khâu thương mại mà cần chủ động trong phát triển sản phẩm, hiểu rõ công nghệ và quy trình sản xuất. Chúng tôi muốn xây dựng một thương hiệu xe điện Việt Nam có sản phẩm chất lượng, công nghệ riêng và đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế”.