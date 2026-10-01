Avery Media - lấy niềm tin trở thành chiến lược vận hành livestream

Avery Media chọn cách đi chậm mà chắc - hướng đi khác với môi trường sôi động của trong ngành livestream giải trí. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp đại lý này nằm trong vị trí top 3 chương trình thưởng tăng bậc tháng 5 của TikTok LIVE.

Đồng hành cùng nhà sáng tạo nội dung

Với 12 năm kinh nghiệm tại thị trường Đông Nam Á, Avery Media cho biết động lực để một đại lý LIVE đạt vị trí cao các chương trình thưởng trên nền tảng nằm ở mối liên kết giữa nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp. Lấy tinh thần "Never abandon, never give up" (tạm dịch: "Không bao giờ bỏ rơi ai, không bao giờ từ bỏ") làm kim chỉ nam, đại lý tập trung vào định hình và phát triển các nhà sáng tạo mới trở thành những gương mặt LIVE chuyên nghiệp, phù hợp với thế mạnh và màu sắc cá nhân.

Avery Media là một trong những đại lý thuộc top 3 chương trình thưởng tăng bậc tháng 5 của TikTok LIVE.

Định hướng này giúp Avery Media xây dựng sự gắn kết và giữ chân nhà sáng tạo qua từng giai đoạn phát triển, từ đó tạo động lực để họ có thể đạt vị trí cao trong chương trình thưởng tăng bậc tháng 5. Đối với đại lý, sự thành công này dựa trên niềm tin 2 chiều. Đó là hành trình cùng trao đổi, đóng góp và nhìn thấy giá trị chung của đại lý cũng như nhà sáng tạo. Khi nhà sáng tạo nội dung chia sẻ về khó khăn, đại lý giữ sự cởi mở, lắng nghe phản hồi và hỗ trợ kịp thời.

Nền tảng niềm tin này cũng là chiến lược vận hành của Avery Media, tập trung vào việc định hướng và khuyến khích các nhà sáng tạo chủ động tham gia, đóng góp ý kiến và đồng hành sát sao cùng đại lý xuyên suốt chương trình để đạt kết quả tốt nhất.

Từ niềm tin đến hành động

Nhìn cận hơn vào bí quyết của Avery Media, nền tảng niềm tin của đại lý được thể hiện qua các hành động cụ thể với quy trình hướng dẫn và đào tạo trong quá trình đồng hành nhà sáng tạo nội dung. Nhờ vậy, họ có thể tỏa sáng trên LIVE, mang đến nội dung thú vị cho khán giả, xây dựng thương hiệu và khẳng định giá trị cá nhân.

Chia sẻ về chiến lược này, đại diện Avery Media cho biết: "Niềm tin là nền tảng cho sự hợp tác và đồng hành giữa đại lý và các nhà sáng tạo. Tại Avery Media, chúng tôi tin rằng vai trò của một đại lý không chỉ là quản lý, mà là xây dựng mối quan hệ tin tưởng với từng nhà sáng tạo giúp họ an tâm phát triển sự nghiệp livestream một cách bền vững”.

Thành công trong chương trình thưởng tăng bậc tháng 5 là dấu mốc của Avery Media, giúp hình ảnh của thương hiệu xuất hiện trên biển quảng cáo ngoài trời ở khu vực Bến Bạch Đằng. Vươn xa hơn ở thành tích tháng 5 vừa qua, Avery Media xác định mục tiêu tiếp theo là giúp quá trình đồng hành với nhà sáng tạo trở nên thuận lợi hơn, tháo gỡ khó khăn mà các nhà sáng tạo thường gặp phải.

Avery Media được vinh danh trên biển quảng cáo ngoài trời tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Qua câu chuyện của Avery Media, phía sau thành tích trên bảng xếp hạng là quá trình chiến lược vận hành và sự đồng hành sát sao với nhà sáng tạo, từ đó xây dựng niềm tin 2 chiều - nơi mỗi bên đều có vai trò trong việc tạo nên thành quả chung.