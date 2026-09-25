Avengers: Endgame trở thành phim ngoại có doanh thu cao nhất rạp Việt

Avengers: Endgame chính thức thiết lập cột mốc mới tại phòng vé Việt khi doanh thu tích lũy đạt hơn 286 tỷ đồng, vượt qua mức hơn 285 tỷ đồng của Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn. Theo số liệu cập nhật từ phòng Vé Việt, tác phẩm hiện đạt hơn 286 tỷ đồng, trong khi Avatar 3 trước đó cán mốc khoảng 285 tỷ đồng.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Avengers: Endgame đang được phát hành lại tại Việt Nam với phiên bản đặc biệt mang tên Avengers: Endgame Encore. Phim có các suất chiếu sớm từ tối 24/9 và chính thức trở lại trên toàn quốc từ ngày 25/9/2026. Phiên bản mới có thêm khoảng 4 phút nội dung so với bản chiếu năm 2019.

Avengers: Endgame vượt Avatar 3, trở thành phim ngoại có doanh thu cao nhất rạp Việt.

Như vậy, cuộc đua giữa những thương hiệu điện ảnh quốc tế ăn khách nhất tại Việt Nam đã có sự thay đổi đáng chú ý. Trước khi Endgame trở lại, Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn đang nắm giữ vị trí dẫn đầu sau khi vượt Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước với doanh thu 284,7 tỷ đồng.

Với việc Endgame tiếp tục được chiếu, khoảng cách giữa các vị trí dẫn đầu còn có thể thay đổi trong những ngày tới. Tuy nhiên, cột mốc hiện tại đã giúp bộ phim của Marvel trở lại vị trí số một tại thị trường Việt Nam, bảy năm sau lần đầu ra mắt.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Avengers: Endgame đang được phát hành lại tại Việt Nam với phiên bản đặc biệt mang tên Avengers: Endgame Encore.

Điểm đặc biệt của thành tích này nằm ở việc Avengers: Endgame không phải một phim mới phát hành. Tác phẩm từng ra mắt khán giả Việt vào năm 2019 và tạo hiệu ứng lớn cùng thời điểm câu chuyện của nhóm Avengers đi đến hồi kết. Sau nhiều năm, bộ phim vẫn có khả năng thu hút khán giả trở lại rạp, qua đó tiếp tục gia tăng doanh thu tại một thị trường từng ghi nhận sức hút mạnh của thương hiệu Marvel.

Ở lần tái chiếu này, Avengers: Endgame Encore không đơn thuần đưa nguyên bản phim năm 2019 trở lại màn ảnh. Phiên bản đặc biệt bổ sung các nội dung mới và được giới thiệu như một cầu nối tới Avengers: Doomsday, dự kiến phát hành vào ngày 18/12/2026.

Tại Việt Nam, phiên bản Encore có thời lượng khoảng 183 phút theo thông tin từ các hệ thống rạp. Các hệ thống rạp cũng triển khai thêm những định dạng trình chiếu cao cấp, trong đó có Infinity Vision.

Trước khi thiết lập kỷ lục mới, Avengers: Endgame từng đứng sau hai phần phim Avatar trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt. Avatar 3 chỉ vừa giành vị trí số một vào đầu năm 2026 khi đạt hơn 285 tỷ đồng. Việc Endgame vượt qua đối thủ ngay trong đợt tái chiếu cho thấy sức sống lâu dài của một thương hiệu đã gắn với một trong những giai đoạn quan trọng nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ở lần tái chiếu này, Avengers: Endgame Encore không đơn thuần đưa nguyên bản phim năm 2019 trở lại màn ảnh.

Không chỉ mang ý nghĩa về doanh thu, cột mốc tại Việt Nam còn diễn ra trong thời điểm Marvel chuẩn bị đưa thương hiệu Avengers trở lại với một chương mới. Sau Endgame, khán giả toàn cầu đã chờ đợi nhiều năm để chứng kiến phần tiếp theo của thương hiệu và Avengers: Doomsday được xem là dự án quan trọng tiếp nối dòng phim này.

Avengers: Endgame mới chính thức trở lại rạp Việt từ ngày 25/9, do đó doanh thu 286 tỷ đồng mới chỉ là cột mốc được thiết lập ở thời điểm bắt đầu đợt tái chiếu. Với phiên bản đặc biệt được bổ sung 4 phút nội dung, bộ phim còn dư địa để tiếp tục gia tăng doanh thu trong những ngày tới.