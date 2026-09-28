Avengers: Endgame sắp soán ngôi vương của Avatar

Sau hơn 7 năm kể từ lần đầu ra mắt, Avengers: Endgame một lần nữa trở thành tâm điểm của phòng vé toàn cầu. Thành tích mới nhất đưa bom tấn Marvel vượt mốc 2,88 tỷ USD, qua đó rút ngắn đáng kể khoảng cách với Avatar - bộ phim hiện nắm giữ vị trí dẫn đầu doanh thu phòng vé mọi thời đại.

Theo số liệu được công bố, Avatar hiện sở hữu khoảng 2,924 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Thành tích này được cộng dồn từ nhiều đợt phát hành và tái phát hành kể từ năm 2009. Nếu Avengers: Endgame tiếp tục duy trì sức hút trong thời gian tới, khoảng cách giữa hai bom tấn sẽ còn được thu hẹp.

Avengers: Endgame đang tiến sát kỷ lục doanh thu của Avatar sau khi tiếp tục được khán giả toàn cầu đón nhận trong đợt tái phát hành.

Đáng chú ý, thành tích hiện tại của Avengers: Endgame không chỉ đến từ lần phát hành ban đầu vào năm 2019. Bộ phim vừa trở lại rạp với đợt tái phát hành đặc biệt trong tháng 9/2026, tạo thêm cơ hội để tác phẩm tiếp tục gia tăng doanh thu sau nhiều năm kết thúc hành trình chiếu rạp. Box Office Mojo ghi nhận bản phát hành gốc của phim đạt 2,799 tỷ USD toàn cầu, trong đó 858,37 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ và 1,941 tỷ USD từ các thị trường quốc tế.

Sức hút của Avengers: Endgame phần lớn đến từ vị trí đặc biệt của bộ phim trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tác phẩm là phần tiếp nối trực tiếp của Avengers: Infinity War, đồng thời khép lại một chặng đường kéo dài qua nhiều năm với hàng loạt nhân vật quen thuộc.

Sức hút của Avengers: Endgame phần lớn đến từ vị trí đặc biệt của bộ phim trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Câu chuyện bắt đầu sau khi Thanos thực hiện cú búng tay khiến một nửa sự sống trong vũ trụ biến mất. Những Avengers còn sống phải đối mặt với thất bại và mất mát trước khi tìm thấy cơ hội đảo ngược thảm họa. Khi Scott Lang trở lại sau thời gian mắc kẹt trong thế giới lượng tử, nhóm siêu anh hùng nhận ra khả năng quay về quá khứ để thu thập các Viên đá Vô cực.

Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Thor, Bruce Banner và Clint Barton cùng những đồng đội còn lại bước vào nhiệm vụ quyết định số phận vũ trụ. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng kéo theo hàng loạt biến cố khi Thanos của quá khứ phát hiện âm mưu và tìm cách tiến đến hiện tại.

Với thời lượng hơn 3 giờ, Avengers: Endgame kết hợp các trận chiến quy mô lớn với những khoảnh khắc chia tay nhiều nhân vật chủ chốt. Bộ phim đặc biệt tạo dấu ấn khi khép lại hành trình của Tony Stark và Natasha Romanoff, đồng thời mở ra một giai đoạn mới cho MCU.

Với thời lượng hơn 3 giờ, Avengers: Endgame kết hợp các trận chiến quy mô lớn với những khoảnh khắc chia tay nhiều nhân vật chủ chốt.

Nếu tiếp tục thu về doanh thu từ đợt tái phát hành hiện tại, Avengers: Endgame có cơ hội tiến gần hơn tới cột mốc của Avatar. Cuộc đua giữa hai bom tấn vì thế một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của phòng vé toàn cầu.