Avengers: Endgame Encore hé lộ 4 chi tiết quan trọng về Doomsday

Đã hơn 7 năm kể từ khi Avengers: Endgame ra mắt, khép lại đầy cảm xúc Infinity Saga của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) bằng cú búng tay của Tony Stark. Kể từ đó, Marvel đã phát hành thêm hàng loạt phim điện ảnh và series trực tuyến, đưa khán giả đến gần hơn với hồi kết của Multiverse Saga qua dự án Avengers: Doomsday do anh em đạo diễn Russo thực hiện.

Theo Empire, trước thềm Avengers: Doomsday được xác nhận phát hành tại Anh vào ngày 16/12, Avengers: Endgame Encore đã trở lại rạp với các suất chiếu đặc biệt Infinity Vision và IMAX. Phiên bản mới bổ sung 4 phân cảnh cùng những đoạn hậu danh đề, qua đó hé lộ thêm các tình tiết có thể đặt nền móng cho màn ra mắt chính thức của Doctor Doom trong MCU.

Avengers: Endgame Encore bổ sung những tình tiết mới, hé lộ manh mối về bom tấn Avengers: Doomsday.

Từ cuộc gặp bất ngờ giữa Loki và Steve Rogers đến sự xuất hiện của Doctor Doom, những cảnh quay mới không chỉ bổ sung cho câu chuyện cũ mà còn mở ra nhiều giả thuyết về những gì sẽ xảy ra trong Avengers: Doomsday. Dưới đây là 4 chi tiết đáng chú ý nhất trong phiên bản Endgame Encore và ý nghĩa tiềm tàng của chúng đối với tương lai MCU.

1. Loki xuất hiện trước cửa nhà Steve Rogers

Chi tiết mới: Trong phiên bản Avengers: Endgame ban đầu, Steve Rogers do Chris Evans thủ vai quyết định quay ngược thời gian để sống bên Peggy Carter, người phụ nữ anh yêu. Bộ phim khép lại bằng cảnh cả hai khiêu vũ trong không gian riêng tư, mở ra một cái kết hạnh phúc cho Captain America.

Tuy nhiên, Endgame Encore đã bổ sung một tình tiết bất ngờ vào những phút cuối. Khi Steve và Peggy đang khiêu vũ, tiếng gõ cửa vang lên. Người xuất hiện không ai khác ngoài Loki do Tom Hiddleston thủ vai, trong bộ trang phục của Cơ quan Quản lý Phương sai Thời gian (TVA). Vị thần lừa lọc giờ đây còn được biết đến với danh xưng Thần Chuyện Kể, bất ngờ xuất hiện để đề nghị giúp đỡ cặp đôi.

Sự xuất hiện của Loki đặt ra câu hỏi về quyết định quay ngược thời gian của Steve Rogers. Liệu việc Captain America ở lại quá khứ có vô tình tạo ra một nhánh thời gian trái phép, làm xáo trộn cấu trúc đa vũ trụ? Và nếu dòng thời gian đó dẫn đến sự hủy diệt một thế giới, liệu đây có phải một trong những nguyên nhân khiến các vũ trụ va chạm, mở đường cho những sự kiện trong Avengers: Doomsday?

Trong các đoạn giới thiệu của Doomsday, Doctor Doom được cho là có nhắc đến việc những người hùng đang sống trong những cuộc đời bị đánh cắp. Cách diễn đạt này làm dấy lên giả thuyết rằng một số nhân vật đã chiếm lấy những gì vốn không thuộc về mình, vô tình gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đa vũ trụ.

Nếu giả thuyết trên chính xác, sự giúp đỡ của Loki có thể liên quan đến việc đưa Steve và Peggy rời khỏi dòng thời gian hiện tại, tìm một nơi an toàn trước khi Doctor Doom xuất hiện. Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là suy đoán dựa trên những chi tiết mới được bổ sung, bởi Marvel chưa xác nhận mối liên hệ cụ thể giữa cái kết của Steve Rogers và kế hoạch của phản diện trung tâm.

2. Doctor Doom nhắm đến Bruce Banner

Chi tiết mới: Một phân cảnh giữa phần danh đề của Endgame Encore chuyển sự chú ý sang tiến sĩ Bruce Banner, nhân vật do Mark Ruffalo thủ vai, đồng thời gợi mở khả năng anh sẽ trở lại trong Avengers: Doomsday.

Sau sự kiện Hulk mất kiểm soát trong Spider-Man: Brand New Day, Banner được cho là đang bị giam giữ tại một cơ sở quân sự nằm sâu khoảng 3,2 km dưới lòng đất. Tại đây, anh thử nghiệm một thiết bị có khả năng ức chế bức xạ gamma, nhằm bảo đảm phần Hulk bên trong mình vẫn được kiểm soát và không thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Trong đoạn video ghi lại quá trình sinh hoạt tại cơ sở, Banner trấn an rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng thay đổi khi hệ thống đèn chớp tắt, hình ảnh từ camera bị nhiễu và một nhân vật bí ẩn xuất hiện ngoài khung hình. Doctor Doom cất tiếng: “Tiến sĩ Banner, ta đến để đưa ông đi”.

Ngay sau đó, Bruce dường như rơi vào trạng thái mất kiểm soát, trong khi Doctor Doom biến mất cùng nhân vật có liên quan đến bức xạ gamma. Trên sàn nhà xuất hiện những ký hiệu phát sáng mang phong cách của Latveria, quê hương của Doom.

Việc Doctor Doom nhắm đến Bruce Banner làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục tiêu thực sự của hắn. Trước đó, phân cảnh hậu danh đề của The Fantastic Four: First Steps đã gợi mở mối liên hệ giữa Doom và Franklin Richards, con trai của Reed Richards và Sue Storm. Nếu Doom thực sự tìm cách bắt giữ cả Franklin lẫn Hulk, hắn có thể đang theo đuổi một kế hoạch lớn hơn nhiều so với việc đối đầu trực tiếp với các siêu anh hùng.

Liệu Doom muốn khai thác sức mạnh của những cá nhân đặc biệt để phục vụ mục đích riêng? Hắn đang tập hợp một đội quân hay tìm kiếm những bộ óc thiên tài để chế tạo một thứ vũ khí có khả năng thay đổi cục diện đa vũ trụ? Ở thời điểm hiện tại, chưa có lời giải đáp chính thức. Tuy nhiên, việc các nhân vật sở hữu năng lực đặc biệt liên tục được đặt vào tầm ngắm của Doctor Doom có thể là dấu hiệu cho thấy hắn đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn trong Avengers: Doomsday.

3. Doctor Doom tự chế tạo mặt nạ, gợi liên tưởng đến Tony Stark

Chi tiết mới: Trong phiên bản Avengers: Endgame ban đầu, âm thanh cuối cùng mà khán giả nghe thấy là tiếng búa vang lên khi Tony Stark chế tạo bộ giáp Iron Man đầu tiên. Đây là sự gợi nhắc đến hành trình khởi đầu của nhân vật, từ một người bị bắt cóc trong hang động đến siêu anh hùng góp phần định hình MCU.

Ở Endgame Encore, âm thanh ấy được đặt trong một bối cảnh mới. Mỗi tiếng búa đập đều gắn với hình ảnh Victor Von Doom do Robert Downey Jr. thủ vai đang chế tạo chiếc mặt nạ Doctor Doom. Cách dàn dựng này tạo ra sự tương đồng rõ rệt với hình ảnh Tony Stark từng tự tay tạo nên bộ giáp của mình.

Tại sự kiện Comic-Con, Robert Downey Jr. từng đưa ra câu nói đáng chú ý khi trở lại MCU trong vai Doctor Doom: “Mặt nạ mới, nhiệm vụ vẫn vậy”. Khi kết hợp với phân cảnh mới của Endgame Encore, câu nói này càng khiến khán giả chú ý đến những điểm tương đồng giữa Tony Stark và Victor Von Doom.

Cả hai đều là những bộ óc xuất chúng, có cái tôi mạnh mẽ và khả năng chế tạo công nghệ vượt trội. Việc cùng được khắc họa trong những cảnh chế tạo thiết bị kim loại cũng khiến mối liên hệ giữa hai nhân vật trở nên đáng suy ngẫm.

Liệu Victor Von Doom có phải một biến thể của Tony Stark trong một dòng thời gian khác, nơi thiên tài này đi theo con đường đen tối? Hay Marvel đang cố tình tạo ra sự tương đồng để đánh lạc hướng khán giả trước khi tiết lộ thân phận và động cơ thực sự của Doom?

Hiện chưa có bằng chứng xác nhận Doctor Doom là một biến thể của Tony Stark. Việc Robert Downey Jr. đảm nhận vai phản diện này cũng không đồng nghĩa hai nhân vật có chung danh tính trong cốt truyện. Tuy nhiên, cách bộ phim sắp xếp các chi tiết cho thấy sự tương đồng giữa Stark và Doom nhiều khả năng không phải lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một phần trong cách Marvel xây dựng sự kỳ vọng cho Avengers: Doomsday.

4. TVA hé lộ đa vũ trụ đang trên bờ vực sụp đổ

Chi tiết mới: Nếu ba phân cảnh trước chủ yếu gợi mở về từng nhân vật, cảnh hậu danh đề cuối cùng của Endgame Encore lại mở rộng câu chuyện lên quy mô toàn đa vũ trụ.

Trong phân cảnh này, Miss Minutes, trợ lý hoạt hình của TVA do Tara Strong lồng tiếng, nhắc nhở các nhân viên về tầm quan trọng của việc mỗi người phải ở đúng vũ trụ của mình. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi Casey thông báo với Mobius, nhân vật do Owen Wilson thủ vai, rằng hai thế giới đang chuẩn bị va chạm.

Hai vũ trụ được nhắc đến là Earth-10005, nơi gắn liền với loạt phim X-Men của Fox, và Earth-1127. Ban đầu, sự việc được xem như một dị thường thông thường. Nhưng khi hai Trái Đất bắt đầu phóng tên lửa vào nhau, mức độ nguy hiểm của tình hình trở nên rõ ràng.

Các báo cáo sau đó liên tục ghi nhận thêm nhiều vũ trụ có nguy cơ va chạm. Con số tăng từ ba lên hàng trăm, hàng nghìn rồi hàng nghìn thế giới khác. Trong số những vũ trụ được đánh dấu hủy diệt có thế giới Hulk do Eric Bana thủ vai trong Hulk (2003), vũ trụ Fantastic Four phiên bản năm 2015 và thế giới của Captain Carter trong series hoạt hình What If...?.

Ouroboros, nhân vật do Ke Huy Quan thủ vai, đã tóm tắt tình hình bằng một câu ngắn gọn: “Đa vũ trụ đang sụp đổ”. Sự kiện này có thể là lời giải thích cho việc các dị nhân thuộc vũ trụ X-Men của Fox xuất hiện trong MCU. Khi thế giới của họ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, những người sống sót có thể buộc phải tìm cách thích nghi và tồn tại ở một vũ trụ khác.

Bên cạnh đó, các đoạn giới thiệu và tài liệu quảng bá Avengers: Doomsday còn gợi ý về khả năng Doctor Doom sử dụng công nghệ chống dị nhân, trong đó có Sentinels. Nếu điều này trở thành sự thật, Doom có thể lợi dụng nỗi sợ hãi và sự khác biệt giữa các nhóm siêu anh hùng để kích động xung đột giữa Avengers và X-Men.

Một cuộc đối đầu giữa hai phe sẽ giúp Doom che giấu những kế hoạch thực sự của mình, đồng thời khiến các anh hùng phân tán nguồn lực trong lúc đa vũ trụ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Đây là giả thuyết phù hợp với những gì phân cảnh mới gợi mở, dù động cơ cụ thể của Doom vẫn chưa được xác nhận.

Avengers chuẩn bị trở lại trong cuộc chiến lớn nhất MCU?

Bốn phân cảnh mới trong Avengers: Endgame Encore cho thấy Marvel đang từng bước kết nối những câu chuyện tưởng chừng riêng biệt thành một cuộc khủng hoảng quy mô đa vũ trụ. Từ quyết định quay ngược thời gian của Steve Rogers, việc Doctor Doom nhắm đến Bruce Banner, những điểm tương đồng giữa Doom và Tony Stark cho đến hàng loạt vũ trụ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, mỗi chi tiết đều có thể trở thành mắt xích quan trọng trong Avengers: Doomsday.

Dẫu vậy, không phải mọi giả thuyết đều sẽ trở thành sự thật. Marvel vẫn có thể giữ lại những bất ngờ lớn cho bộ phim sắp tới, đặc biệt khi danh tính, động cơ và kế hoạch cuối cùng của Doctor Doom vẫn chưa được hé lộ đầy đủ.

Nếu Endgame từng khép lại một kỷ nguyên bằng sự hy sinh của Tony Stark, Doomsday có thể mở ra một chương mới với những lựa chọn khó khăn hơn, nơi các siêu anh hùng không chỉ chiến đấu để bảo vệ Trái Đất mà còn phải tìm cách cứu lấy toàn bộ đa vũ trụ. Avengers: Doomsday dự kiến ra mắt tại Anh ngày 16/12. Cuộc chiến mới của MCU đang đến gần, và lần này, mối đe dọa có thể vượt xa bất cứ điều gì Avengers từng đối mặt.