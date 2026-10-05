Avengers: Endgame chính thức vượt Avatar, lập kỷ lục mới

Cuộc đua doanh thu phòng vé toàn cầu vừa chứng kiến màn đổi ngôi đáng chú ý khi Avengers: Endgame chính thức vượt Avatar, giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng những bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử. Theo Disney, tổng doanh thu toàn cầu của Avengers: Endgame hiện đạt khoảng 2,9255 tỷ USD, tương đương khoảng 76.063 tỷ đồng, nhỉnh hơn Avatar với 2,9237 tỷ USD, tương đương khoảng 76.016 tỷ đồng. Khoảng cách giữa hai bom tấn chỉ vào khoảng 47 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là Avengers: Endgame không tạo nên cột mốc này chỉ bằng doanh thu từ lần phát hành năm 2019. Thành tích mới được thiết lập nhờ màn tái xuất của Avengers Endgame: Encore, phiên bản đặc biệt trở lại rạp từ ngày 25/9/2026, qua đó giúp bom tấn Marvel thu hẹp rồi vượt qua đối thủ từng giữ ngôi vương trong nhiều năm.

Avengers: Endgame Encore.

Trước khi Avengers: Endgame trở lại vị trí dẫn đầu, Avatar từng nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu. Năm 2019, Avengers: Endgame từng vượt qua tác phẩm của đạo diễn James Cameron để trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, Avatar sau đó trở lại rạp vào năm 2021 và một lần nữa vượt qua đối thủ.

Chính vì vậy, việc Avengers: Endgame tiếp tục vượt Avatar sau 7 năm tạo nên một vòng lặp khá đặc biệt của lịch sử phòng vé. Hai bom tấn liên tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu thông qua những lần tái phát hành, cho thấy sức hút lâu dài của các thương hiệu điện ảnh lớn.

Avengers: Endgame vượt Avatar, hai bom tấn liên tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Sự trở lại của Avengers: Endgame lần này cũng không đơn thuần là một suất chiếu lại. Avengers Endgame: Encore được bổ sung khoảng 4 phút nội dung mới, trong đó có những cảnh kết nối với Avengers: Doomsday - dự án tiếp theo của Marvel Studios. Phiên bản mới chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 25/9/2026.

Ngay trong tuần đầu tái phát hành, Avengers Endgame: Encore đã thu khoảng 86 triệu USD, tương đương hơn 2.200 tỷ đồng, trên toàn cầu. Con số này giúp tổng doanh thu của Avengers: Endgame tăng lên khoảng 2,885 tỷ USD trước khi tiếp tục vượt mốc của Avatar sau cuối tuần thứ hai.

Không chỉ tạo thêm dấu mốc cho Avengers: Endgame, thành tích này còn cho thấy sức mạnh đặc biệt của thương hiệu Marvel. Sau nhiều năm kể từ khi công chiếu, bộ phim vẫn đủ sức thu hút khán giả trở lại rạp dù phần lớn nội dung đã quen thuộc với công chúng.

Trong khi đó, Avatar hiện lùi xuống vị trí thứ hai với khoảng 2,9237 tỷ USD, tương đương hơn 76.000 tỷ đồng. Khoảng cách chưa tới 2 triệu USD khiến cuộc đua giữa Avengers: Endgame và Avatar vẫn được xem là một trong những màn cạnh tranh đáng chú ý nhất lịch sử phòng vé.

Ở thời điểm hiện tại, Avengers: Endgame đang tạm thời nắm giữ ngôi vương. Tuy nhiên, với lịch sử nhiều lần đổi vị trí giữa hai bom tấn, bảng xếp hạng doanh thu cao nhất điện ảnh thế giới hoàn toàn có thể tiếp tục chứng kiến những thay đổi trong tương lai.