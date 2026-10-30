Avengers: Doomsday - Ván cờ cuối cùng của 'Giáo sư X' Patrick Stewart

Một bàn cờ, một chiếc xe lăn quen thuộc và cuộc hội ngộ giữa hai người bạn cũ. Trong teaser X-Men được Marvel phát hành đầu năm 2026, Giáo sư Charles Xavier (Patrick Stewart) và Magneto (Ian McKellen) xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng.

Đáng chú ý, đoạn giới thiệu không mở đầu bằng những màn phô diễn năng lực đột biến mà đưa người xem trở lại ngôi trường dành cho những đứa trẻ có năng lực đặc biệt của Giáo sư X. Hình ảnh chiếc xe lăn và quân cờ lơ lửng lần lượt xuất hiện, trước khi Magneto cất lời: “Cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta. Đó là điều duy nhất tôi biết chắc chắn”.

Cách lựa chọn hình ảnh này gợi nhắc đoạn kết X-Men: The Last Stand (2006), khi Magneto chơi cờ và có dấu hiệu lấy lại năng lực điều khiển kim loại. Trong Doomsday, cuộc gặp gỡ tiếp tục được đặt bên bàn cờ, nơi hai nhân vật từng nhiều lần đối đầu vì khác biệt lý tưởng. Một người tin vào khả năng chung sống giữa con người và dị nhân, người còn lại cho rằng dị nhân phải tự bảo vệ mình trước thế giới luôn dè chừng họ. Teaser sau đó chuyển sang Cyclops (James Marsden) tháo bỏ kính và giải phóng luồng năng lượng từ mắt, đưa không khí từ cuộc hội ngộ trầm lắng sang tín hiệu về một cuộc chiến lớn hơn.

Avengers: Doomsday hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một "cú nổ lớn".

Đây cũng là lần thứ chín Patrick Stewart đảm nhận vai Charles Xavier trên màn ảnh rộng. Ông lần đầu xuất hiện trong X-Men (2000), sau đó tiếp tục góp mặt ở X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men Origins: Wolverine (2009), The Wolverine (2013), X-Men: Days of Future Past (2014), Logan (2017) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Đặc biệt, Logan từng đánh dấu cái kết của Giáo sư X trong dòng thời gian X-Men, còn màn xuất hiện trong Doctor Strange là một phiên bản Xavier đến từ vũ trụ khác.

Sir Patrick Stewart sớm quen thuộc với khán giả từ năm 2000 qua nhân vật Charles Xavier, như một thương hiệu của ông.

Điều khiến nhân vật này trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở năng lực ngoại cảm mà còn ở cách Patrick Stewart xây dựng hình tượng một người thầy điềm tĩnh, giàu trí tuệ và luôn theo đuổi hòa bình. Trong Logan, hình ảnh vị thủ lĩnh X-Men được đặt cạnh tuổi già, ký ức và những tổn thương, giúp nhân vật bộc lộ một khía cạnh mong manh hơn. Đó cũng là minh chứng cho khả năng đưa chiều sâu tâm lý vào một vai diễn siêu anh hùng của nam diễn viên.

Ngày 26/10, teaser chính thức được tung ra khiến nhiều khán giả tò mò.

Ngày 28/10, Patrick Stewart qua đời tại Los Angeles (Mỹ), hưởng thọ 86 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ thể Lewy, theo thông tin từ người phát ngôn của ông. Marvel Studios xác nhận Avengers: Doomsday sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của ông trên màn ảnh. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với TV Insider hồi tháng 7/2026, nam diễn viên từng chia sẻ ông không thể hình dung bản thân chính thức nghỉ diễn và vẫn muốn tiếp tục đón nhận những thử thách mới.

Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Marvel.

Avengers: Doomsday do Anthony và Joe Russo đạo diễn, quy tụ các diễn viên thuộc ba thế giới siêu anh hùng gồm Avengers, X-Men và Fantastic Four. Phim dự kiến khởi chiếu tại Mỹ ngày 18/12/2026. Dù chưa thể đánh giá trọn vẹn tác phẩm khi phim chưa ra mắt, sự trở lại của Giáo sư X đã mang ý nghĩa đặc biệt: Đây không chỉ là cuộc hội ngộ của những nhân vật từng làm nên lịch sử X-Men mà còn là lần cuối khán giả được nhìn thấy Patrick Stewart trong vai diễn biểu tượng này.