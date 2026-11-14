Avengers: Doomsday 'trước giờ G': Wanda và những siêu anh hùng nào sẽ trở lại?

Doctor Doom không phải Tony Stark

Avengers: Doomsday từng khiến MXH “dậy sóng” khi lần đầu công bố sự trở lại của Robert Downey Jr.. Nhưng lần này nam diễn viên trở lại MCU với một vai diễn hoàn toàn mới.

Không phải là Iron Man/Tony Stark, hay bất kỳ một nhân vật nào có liên hệ với Người Sắt. Anh hoàn toàn là Doctor Doom - nhân vật phản diện trung tâm của câu chuyện.

Loki trở lại

Có một điểm cần lưu ý, Loki xuất hiện ở Avengers: Doomsday không phải là Loki của dòng thời gian chính (Loki này đã chết dưới tay Thanos trong Avengers: Infinity War), mà là Loki ở dòng thời gian khác. Câu chuyện của Loki này đã được kể đầy đủ qua hai series Loki.

Ở cuối Loki mùa 2, Loki đã hy sinh cơ hội được sống cuộc đời bình thường để cứu những dòng thời gian đang sụp đổ. Anh trở thành Vị thần của những Câu chuyện, người bảo vệ các dòng thời gian của đa vũ trụ.

Wanda Maximoff được đánh thức

Trong after-credit của tập cuối series VisionQuest, Doctor Doom đã xuất hiện ở núi Wundagore - nơi Wanda Maximoff bị chôn vùi trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Hắn đánh thức Phù Thủy Đỏ, và cô mở mắt.

Có thể nói after-credit này tạo liên kết trực tiếp với Doctor Doom và Avengers: Doomsday. Một dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy rằng Wanda sẽ trở lại.

Thor khai mở sức mạnh mới

Sự trở lại của Thor trong Avengers: Doomsday gây chú ý khi có nhiều thông tin cho rằng lần này Thần Sấm Asgard sẽ khai mở nguồn sức mạnh mới khi anh cầu nguyện với cha mình là Thần Odin. Ngoài ra, tin đồn hành lang cũng cho rằng Thor sẽ chết dưới tay Doctor Doom.

Steve Rogers tạm dừng “nghỉ hưu”

Được biết, Marvel đã gửi đi 12 phương án kịch bản khác nhau trong suốt 8 năm cho Chris Evans. Cuối cùng, mãi mới có một phương án thuyết phục được anh trở lại, để Steve Rogers tạm dừng việc “nghỉ hưu”.

Đạo diễn Anthony Russo xác nhận rằng việc Cựu Captain America du hành thời gian trong Avengers: Endgame chính là nguyên nhân dẫn đến các sự kiện trong Avengers: Doomsday.

Winter Soldier khép lại hành trình?

Có một số đồn đoán cho rằng Avengers: Doomsday sẽ là hồi kết của Winter Soldier. Anh được cho là sẽ hy sinh, lần này là vĩnh viễn.

Nếu dự đoán này đúng, đây có thể là lần cuối cùng các fan được nhìn thấy đôi bạn thân hơn 80 năm Steve Rogers và Bucky Barnes xuất hiện cùng nhau.

Sam Wilson nhận nhiệm vụ lớn

Theo một số mô tả về vai trò của Sam Wilson - người kế nhiệm Steve Rogers, Captain America hiện tại - trong Avengers: Doomsday, có thể thấy nhiệm vụ của anh là tập hợp một đội Avengers mới.

Sam phải vận dụng các kỹ năng ngoại giao của mình để kết nối những cộng sự cũ cùng những đồng minh mới, đồng thời dẫn dắt một nhóm các siêu anh hùng khác biệt nhất từng gặp.

Reed Richards sát cánh cùng Thor

Một số thông tin ban đầu hé lộ rằng trong Avengers: Doomsday, Thor và Mister Fantastic/Reed Richards - dù sở hữu những thế mạnh chuyên môn khác biệt - sẽ cùng sát cánh để đối mặt với một cuộc khủng hoảng có quy mô không thể tưởng tượng nổi.

Sự dũng cảm dày dạn kinh nghiệm trận mạc cùng phong cách lãnh đạo lạc quan của Thor, với tư duy khoa học cùng phương pháp tiếp cận thận trọng của Reed Richards, cuối cùng đã tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo.

Các thành viên còn lại của Bộ Tứ Siêu Đẳng

Theo một số thông tin, trong Avengers: Doomsday, Invisible Woman/Sue Storm sẽ có lần gặp gỡ đầu tiên với Namor. Đây có thể là mầm mống cho một cuộc xung đột giữa Namor và Reed Richards trong tương lai, khi Namor phải lòng Sue Storm.

Chi tiết đáng chú ý nhất về Human Torch/Johnny Storm trong Avengers: Doomsday là anh có khả năng sẽ hy sinh trong lúc bảo vệ Franklin Richards - cháu trai mình.

Còn The Thing/Ben Grimm sẽ kết hợp cùng Shuri trong trận chiến bảo vệ hành tinh của mỗi người.

Yelena Belova dẫn đầu New Avengers

Trong một đoạn teaser của Avengers: Doomsday, Yelena Belova đã “chạm mặt” Mystique - Dị Nhân có khả năng biến hình hoàn hảo. Có thể cả hai sẽ có một màn đối đầu nảy lửa.

Sau Thunderbolts*, khán giả đều biết rằng Bob/Sentry sở hữu sức mạnh khổng lồ nhưng đồng thời cũng có mặt tối đáng sợ, nên anh đã “khóa” nó lại. Sang Avengers: Doomsday, có lẽ Bob buộc phải “mở” nó ra vì Yelena.

Các thành viên còn lại của New Avengers cũng xuất hiện trong trận chiến đa vũ trụ của Avengers: Doomsday gồm có: Red Guardian, U.S. Agent/John Walker, Ghost/Ava Starr…

Người Wakanda và người Talokan

Trong Avengers: Doomsday, Shuri - Nữ hoàng Wakanda và là Black Panther hiện tại - phải vận dụng kỹ năng chiến đấu cùng trí tuệ vượt trội, cũng như khả năng gắn kết mọi người xung quanh để đối đầu trực diện với mối đe dọa đang trỗi dậy.

M’Baku - người từng là kẻ đối đầu rồi trở thành đồng minh, một lần nữa lại là đồng minh của Shuri trong trận chiến đa vũ trụ này.

Vương quốc dưới đáy biển Talokan cũng không nằm ngoài cuộc chiến, kéo theo đó là sự xuất hiện của Vua Namor.

Nhóm X-Men từ Vũ trụ Fox

Sự trở lại của nhóm X-Men là một trong những điểm gây chú ý của Avengers: Doomsday. Lưu ý, đây là những gương mặt thuộc loạt phim X-Men trước đây của Fox chứ không phải là các X-Men mới sắp được Marvel tái khởi động.

Đó là Giáo sư X/Charles Xavier, Magneto/Erik Lehnsherr, Cyclops, Mystique, Nightcrawler/Kurt Wagner, Beast/Dr. Hank McCoy, Gambit/Remy LeBeau.

Thêm một điểm đáng lưu ý khác, Magneto và Mystique không phải lúc nào cũng đứng về phía các siêu anh hùng. Việc họ xuất hiện không đồng nghĩa cả nhóm X-Men sẽ có cùng một lập trường.

Và các siêu anh hùng khác

Xuất hiện trong Avengers: Doomsday còn có Ant-Man/Scott Lang. Trong teaser có cảnh anh tạm biệt cô con gái của mình Cassie Lang.

Võ sĩ sở hữu sức mạnh của Thập Nhẫn Shang-Chi cũng có mặt. Marvel hé lộ Shang-Chi sẽ có màn giao đấu với Gambit.

Joaquin Torres - người kế nhiệm Sam Wilson trong vai trò Falcon, cũng trở lại hành động và sẵn sàng cất cánh cùng đội Avengers của Captain America trong Avengers: Doomsday.