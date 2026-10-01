AVA28: Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững trong bối cảnh mới

Hội nghị AVA 28 tại Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và phát triển bền vững trong lĩnh vực thẩm định giá ASEAN. (Ảnh: BTC)

Từ ngày 30/9-2/10, tại Đà Nẵng, Bộ Tài chính đại diện Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên Hiệp hội Thẩm định viên về giá ASEAN lần thứ 28 (AVA28) với chủ đề “Tích hợp chuyển đổi số và thẩm định giá bền vững.”

Hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế. AVA28 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang tạo nền tảng cho quá trình phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tại sự kiện, đại diện các quốc gia thành viên AVA trình bày báo cáo về tình hình hoạt động và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá tại mỗi quốc gia. Tiếp theo phần báo cáo quốc gia là các báo cáo tham luận đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định giá trong nước, khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các mô hình định giá tự động (AVM) đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức thu thập, xử lý và phân tích thông tin, chủ đề đầu tiên của phiên tham luận tập trung vào nội dung “Chuẩn mực thẩm định giá và AI, mô hình định giá tự động (AVM), chuyển đổi số trong thẩm định giá.”

Các nội dung được trao đổi xoay quanh việc ứng dụng AI và dữ liệu để đổi mới hoạt động thẩm định giá; trách nhiệm giải trình trong các mô hình định giá tự động và định hướng xây dựng các công cụ AVM phù hợp với chuẩn mực thẩm định giá; Những lưu ý thực tiễn trong việc xây dựng niềm tin đối với hoạt động thẩm định giá tại các thị trường còn hạn chế về dữ liệu. Bên cạnh cơ hội nâng cao năng suất và khả năng xử lý thông tin, chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dữ liệu đầu vào, khả năng kiểm chứng kết quả, bảo đảm an toàn thông tin và trách nhiệm nghề nghiệp của các thẩm định viên về giá.

Theo các chuyên gia, ngành thẩm định giá đang đứng trước yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các nguồn dữ liệu mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực phân tích đồng thời phát triển các phương pháp phù hợp để nhận diện và lượng hóa những yếu tố mới tác động đến giá trị tài sản. Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, hoàn thiện phương pháp chuyên môn, nâng cao chất lượng dữ liệu và duy trì các yêu cầu về tính minh bạch, độc lập, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực thẩm định giá.

Ông Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh trong giai đoạn tới, AVA cần tiếp tục phát huy vai trò không chỉ là một diễn đàn gặp gỡ thường niên mà còn là một mạng lưới hợp tác chuyên môn thực chất. (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Chủ tịch AVA Việt Nam, Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025–2026, nhấn mạnh trong giai đoạn tới, AVA cần tiếp tục phát huy vai trò không chỉ là một diễn đàn gặp gỡ thường niên mà còn là một mạng lưới hợp tác chuyên môn thực chất.

"Thông qua hợp tác, chúng ta có thể cùng nâng cao năng lực của cộng đồng thẩm định viên về giá ASEAN, tăng khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường và công nghệ, qua đó tiếp tục củng cố chất lượng, tính chuyên nghiệp và uy tín của nghề thẩm định giá trong khu vực," ông Tiến nói.

Với vai trò nước chủ nhà và Chủ tịch AVA nhiệm kỳ 2025–2026, ông Tiến nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động của Hiệp hội, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chuyên môn với các thành viên, cùng thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của nghề thẩm định giá trong ASEAN.

Theo ban tổ chức, vào ngày làm việc thứ hai (2/10), Hội nghị sẽ tiếp tục phiên báo cáo thảo luận với hai nhóm chuyên đề song song, gồm “ESG (môi trường, xã hội, quản trị) và lượng hóa giá trị xanh trong thẩm định giá” và “Thẩm định giá tài sản, dự án phục vụ tín dụng xanh và phát triển bền vững."

Hội nghị sẽ được bế mạc vào ngày 2/10 với nghi thức trao cờ và quyền đăng cai Hội nghị AVA lần thứ 29 cho Brunei./.