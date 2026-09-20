Auxerre ngược dòng hạ Stade Brestois 29, thắp hy vọng thoát nhóm nguy hiểm

📊 Xem thống kê chi tiết trận Auxerre 2-1 Stade Brestois 29: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Auxerre2 - 1Stade Brestois 29Kết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Auxerre tiếp đón Stade Brestois 29.

13'Stade Brestois 29 áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Stade Brestois 29 đang áp đặt hoàn toàn thế trận khi nắm giữ tới 71% thời lượng cầm bóng so với 29% của Auxerre. Đội khách chủ động dâng cao triển khai tấn công, trong khi Auxerre lùi sâu đội hình và sẵn sàng phạm lỗi từ sớm để bảo đảm an toàn cho khung thành.

23'Pathé Mboup mở tỷ số cho Stade Brestois 29

Phút 23, đón đường kiến tạo từ Joris Chotard, Pathé Mboup đã dứt điểm chuẩn xác giúp Stade Brestois 29 vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận khi đội khách hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 62%.

25'Stade Brestois 29 kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sau 25 phút bóng lăn, Stade Brestois 29 làm chủ hoàn toàn cục diện với thời lượng cầm bóng lên tới 62% so với 38% của Auxerre. Đội khách liên tục gây sức ép và đã tung ra tổng cộng 4 cú dứt điểm, trong khi Auxerre vẫn chưa thể có nổi một pha hãm thành nào (dứt điểm 0-4).

37'Stade Brestois 29 kiểm soát hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Stade Brestois 29 tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 56% và hoàn toàn áp đảo về số lần hãm thành khi dứt điểm 0 - 6. Trong khi đó, Auxerre vẫn đang bế tắc trong khâu tấn công và chưa thể tung ra nổi một pha dứt điểm nào hướng về phía khung thành đối phương.

45'Auxerre điều chỉnh nhân sự ở phút 45

Ở phút 45, Auxerre quyết định rút Remy Labeau Lascary ra nghỉ để nhường chỗ cho Romain Faivre. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà cải thiện thế trận tấn công bế tắc.

45'Auxerre điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45', Auxerre quyết định làm mới đội hình khi tung Naouirou Ahamada vào sân thay thế cho Arthur Piedfort. Đội chủ nhà đang bị Stade Brestois 29 dẫn trước 0-1 và cần thêm sự đột biến ở tuyến giữa để tìm kiếm bàn gỡ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Cameron Archer gỡ hòa chớp nhoáng cho Auxerre

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Cameron Archer đã tỏa sáng sau đường kiến tạo của Danny Namaso để gỡ hòa 1-1 cho Auxerre. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực lớn, dù tỷ số 1-1 tạm tính vẫn khiến họ đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ligue 1.

50'Brest gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Đầu hiệp hai, Stade Brestois 29 chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn khi tỷ số vẫn đang là 1-1. Dù thời lượng cầm bóng khá cân bằng với 49% - 51%, đội khách lại tỏ ra vượt trội về độ tích cực bắn phá với tổng số pha dứt điểm là 2 - 7 trước Auxerre.

62'Thế trận giằng co sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 62, thế trận trên sân vẫn diễn ra hết sức cân bằng khi tỷ số tạm thời là 1-1. Auxerre nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% và tạo ra ưu thế từ các tình huống cố định với phạt góc 5 - 2, nhưng Stade Brestois 29 cũng không hề lép vế khi đáp trả quyết liệt với tổng số pha dứt điểm là 6 - 7.

68'Stade Brestois 29 đưa Mama Baldé vào sân

Phút 68, ban huấn luyện Stade Brestois 29 quyết định làm mới hàng công khi tung Mama Baldé vào sân thế chỗ Giovani Versini. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ giúp tạo ra đột biến để tìm kiếm bàn thắng vươn lên.

73'Christ Makosso nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 73, Christ Makosso bên phía Auxerre phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra giằng co với tỷ số 1-1, và Auxerre cần giữ sự tỉnh táo nơi hàng phòng ngự khi thời gian dần trôi về cuối trận.

74'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 74, trận đấu vẫn diễn ra rất căng thẳng khi hai đội giằng co quyết liệt với tỷ số 1-1. Auxerre nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 53% - 47% cùng ưu thế phạt góc 6 - 3, nhưng Stade Brestois 29 lại là bên tích cực bắn phá hơn khi sở hữu số pha dứt điểm 6 - 8.

78'Stade Brestois 29 đưa Lucas Tousart vào sân

Phút 78, Stade Brestois 29 quyết định làm mới đội hình khi tung Lucas Tousart vào sân thế chỗ Gautier Lloris. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 1-1, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố tuyến giữa và tìm kiếm cơ hội bứt phá ở những phút cuối trận.

78'Stade Brestois 29 làm mới hàng công

Phút 78, Stade Brestois 29 quyết định điều chỉnh nhân sự khi Djylian N´Guessan được tung vào sân thay thế cho Pathé Mboup. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm đột biến để phá vỡ thế cân bằng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

82'Kenny Lala dính thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 82, hậu vệ Kenny Lala bên phía Stade Brestois 29 phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 2-1, sự nóng vội đã khiến họ gặp thêm bất lợi ở những phút cuối trận.

83'Bàn phản lưới nhà nghiệt ngã giúp Auxerre dẫn trước

Bước ngoặt đầy bất ngờ đến ở phút 83 khi Raphaël Le Guen bên phía Stade Brestois 29 lúng túng đá phản lưới nhà, biếu không cho Auxerre bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Pha bóng tai hại này giúp đội chủ sân Stade de l'Abbé-Deschamps lật ngược tình thế và đứng trước cơ hội giành trọn 3 điểm vô cùng quý giá.

86'Stade Brestois 29 làm mới tuyến giữa

Phút 86, Stade Brestois 29 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Joseph Nonge được tung vào sân thay thế cho Joris Chotard. Đội khách nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới nhằm thay đổi tình hình sau khi để Auxerre dẫn 2-1.

86'Stade Brestois 29 làm mới hàng công

Phút 86, Stade Brestois 29 thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Mathis Lainé được tung vào sân thế chỗ Ludovic Ajorque. Đội khách nỗ lực tìm kiếm phương án làm mới tuyến đầu nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 1-2 ở những phút cuối trận.

86'Auxerre tăng cường nhân sự ở những phút cuối

Phút 86, Auxerre thực hiện sự thay đổi người khi Rayan Mandengue được tung vào sân thế chỗ cho Fredrik Oppegard. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình để bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 khi trận đấu trôi về những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

86'Auxerre duy trì thế chủ động cuối trận

Bước sang phút 86, Auxerre vẫn nỗ lực duy trì lợi thế dẫn 2-1 trước Stade Brestois 29 nhờ quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% - 47%. Đội chủ nhà cũng tạo ra áp lực ổn định với 7 - 3 quả phạt góc cùng hiệu quả dứt điểm trúng đích 4 - 2 để bảo toàn tỷ số mong manh.

87'Auxerre gia cố đội hình cuối trận

Phút 87, Auxerre tiến hành thay người khi Pierre Ekwah được tung vào sân thế chỗ Danny Namaso. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và điều chỉnh này có thể nhằm bảo toàn lợi thế quý giá trong những phút cuối cùng.

KTKết thúc: Auxerre 2-1 Stade Brestois 29

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:52 20/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Auxerre và Stade Brestois 29 diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stade de l'Abbé-Deschamps hứa hẹn mang đến diễn biến căng thẳng khi đội khách đang nỗ lực tối đa để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Chênh lệch điểm số giữa hai câu lạc bộ lúc này phản ánh rõ nét những toan tính riêng biệt ở từng nửa bảng xếp hạng.

Khát vọng bám đuổi nhóm trên của Stade Brestois 29

Stade Brestois 29 bước vào màn so tài này với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng cùng 5 điểm tích lũy. Mục tiêu thu hẹp khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục là động lực thúc đẩy đội bóng áo trắng nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực trong chuyến hành quân xa nhà.

Xét về phong độ gần đây, màn trình diễn của Stade Brestois 29 mang tính ổn định vừa phải khi họ lần lượt trải qua 2 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua. Lối chơi kiên trì giúp họ có được những điểm số cần thiết, nhưng để thực sự chen chân vào nhóm dẫn đầu, việc tối ưu hóa hiệu quả trong từng trận đấu cụ thể là điều bắt buộc.

Tình cảnh khó khăn của Auxerre và thành tích đối đầu cân bằng

Ở chiều ngược lại, Auxerre đang trải qua giai đoạn đầy áp lực khi xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 3 điểm. Phong độ thi đấu gần đây của đội chủ nhà cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt với 3 thất bại liên tiếp sau 1 trận thắng.

Dù đang gặp bất lợi về mặt điểm số và thứ hạng, sân nhà Stade de l'Abbé-Deschamps vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với Auxerre. Thêm vào đó, lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự giằng co rất lớn giữa hai bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích diễn ra hoàn toàn cân bằng khi Auxerre thắng 2 trận, hòa 1 trận và Stade Brestois 29 cũng giành 2 chiến thắng.

Cục diện giằng co trên sân Stade de l'Abbé-Deschamps

Sự cân bằng trong thành tích đối đầu phản ánh thực tế rằng Auxerre không phải là đối thủ dễ bị khuất phục khi bước vào các cuộc đọ sức trực tiếp với Stade Brestois 29. Đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí thứ 16, điều này đồng nghĩa họ sẽ thi đấu với sự tập trung cao độ nhằm hạn chế tối đa sai lầm.

Trong khi đó, Stade Brestois 29 với quyết tâm giữ vững nhịp bám đuổi các vị trí phía trên sẽ phải nỗ lực kiểm soát nhịp độ trận đấu. Với tương quan hiện tại, màn so tài giữa hai đội được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội hiếm hoi sẽ chiếm được ưu thế trên bảng xếp hạng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)