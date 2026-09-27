Australia yêu cầu OpenAI và Anthropic giải trình về sự cố an ninh mạng

Ảnh minh hoạ tạo bằng AI.

Vụ xâm nhập hệ thống Medicare, bị Thủ tướng Australia Anthony Albanese lên án, là một trong những sự cố đáng chú ý nhất liên quan đến việc các tác nhân AI truy cập trái phép vào hệ thống bên ngoài tại các quốc gia ngoài Mỹ.

Theo người phát ngôn của Thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young thuộc đảng Xanh Australia, người đứng đầu cuộc điều tra, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei đã nhận được văn bản đề nghị tham dự phiên điều trần. Các phiên điều trần công khai dự kiến diễn ra vào ngày 1/10 tại Canberra.

Vụ việc tác nhân AI của OpenAI xâm nhập hệ thống của một trong những cơ quan chính phủ được người dân Australia sử dụng nhiều nhất có thể khiến chính phủ Công đảng của Thủ tướng Albanese siết chặt hơn các quy định riêng về AI đang được chuẩn bị để ban hành vào năm tới. Theo các chuyên gia chính sách công nghệ, diễn biến này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Australia-Mỹ, vốn đã chịu sức ép sau khi Canberra ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên.

Cuộc điều tra của Thượng viện tập trung xem xét những tác động tiềm tàng của AI và các trung tâm dữ liệu đối với cộng đồng, các ngành công nghiệp, nguồn nước và năng lượng của Australia. Đây là một trong nhiều cuộc điều tra về AI đang được tiến hành ở cấp bang và liên bang tại nước này.

Trong tuyên bố, Thượng nghị sĩ Hanson-Young cho rằng ông Sam Altman cần giải trình về những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào các trang web của Chính phủ Australia. Bà Hanson-Young nhấn mạnh, ông Altman và ông Amodei phải trực tiếp tham dự phiên điều trần, trả lời các câu hỏi của Thượng viện và thẳng thắn trao đổi về những quy định cần thiết để quản lý ngành công nghiệp AI một cách hiệu quả và lâu dài.

Thủ tướng Albanese, người vừa công bố vụ xâm nhập hệ thống Medicare xảy ra hồi tháng 6/2026, gọi sự việc là "không thể chấp nhận được", đồng thời cho biết đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" với ông Altman.

OpenAI cho hay chỉ phát hiện vụ xâm nhập vào tháng 8/2026, dù đây là một trong ít nhất 4 vụ việc tương tự nhằm vào các trang web của Chính phủ Australia. Công ty khẳng định sự cố không xuất phát từ chủ ý và không làm lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.