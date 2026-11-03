Australia xem xét vụ Reddit kiện lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em

Reddit cho rằng quy định này có thể ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin và tham gia thảo luận của thanh thiếu niên.

Biểu tượng của mạng xã hội Reddit trên màn hình máy tính bảng và điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại phiên tranh tụng, luật sư đại diện Reddit, ông Perry Herzfeld, cho rằng quá trình xây dựng luật năm 2024 diễn ra trong thời gian ngắn, chưa tạo đủ điều kiện để các bên liên quan đóng góp ý kiến. Theo Reddit, quy định hiện hành có phạm vi áp dụng rộng và chưa tính đến sự khác biệt giữa các nền tảng.

Reddit lập luận rằng người dưới 16 tuổi vẫn có thể truy cập, xem nội dung nhưng không được đăng bài, bình luận hoặc tham gia bình chọn trên các diễn đàn như r/Australia. Điều này hạn chế khả năng trao đổi và chia sẻ thông tin của nhóm người dùng trẻ tuổi.

Reddit cũng cho rằng lệnh cấm áp dụng chung đối với người dưới 16 tuổi không trực tiếp xử lý được những tính năng thiết kế có nguy cơ gây hại. Công ty đề xuất các biện pháp thay thế như hạn chế thông báo tự động, giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội hoặc hoặc tăng cường sự giám sát của cha mẹ đối với tài khoản của trẻ em. Một phương án khác được đề cập là dự luật về trách nhiệm chăm sóc trên môi trường số đang được Quốc hội xem xét.

Ở chiều ngược lại, luật sư đại diện Chính phủ, bà Joanna Davidson, cho rằng các nền tảng mạng xã hội thuộc diện áp dụng lệnh cấm đều sử dụng những tính năng nhằm tăng mức độ tương tác như video tự động phát, hệ thống đề xuất nội dung, thông báo mặc định và ưu tiên hiển thị nội dung phổ biến. Những tính năng này khuyến khích người dùng ở lại lâu hơn, làm gia tăng nguy cơ mất ngủ, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng do não bộ vẫn đang phát triển.

Chính phủ Australia cho rằng việc hạn chế người dưới 16 tuổi tạo và duy trì tài khoản trên các nền tảng thuộc diện điều chỉnh là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ nhóm đối tượng này trước những rủi ro trên môi trường mạng.

Trong quá trình xét xử, Thẩm phán Jacqueline Gleeson đặt câu hỏi về mức độ tham gia của người dưới 16 tuổi vào các hoạt động trao đổi thông tin chính trị. Reddit đưa ra một số trường hợp người trẻ tích cực tham gia các hoạt động truyền thông và thảo luận vấn đề xã hội để bảo vệ lập luận của mình.

Phiên tranh tụng dự kiến tiếp tục ngày 4/11. Tòa án hiện chưa đưa ra phán quyết.