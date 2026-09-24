Australia xem xét gia hạn thuế chống bán phá giá thép Việt Nam

Australia rà soát khả năng tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ kẽm Việt Nam và một số nước. Nguồn: Bộ Công Thương

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) vừa khởi xướng điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ và Malaysia.

Động thái này được thực hiện sau khi Công ty thép BlueScope, đại diện ngành sản xuất thép nội địa Australia, ngày 17-8-2026 đề nghị ADC tiếp tục gia hạn biện pháp chống bán phá giá với thép mạ kẽm. Theo doanh nghiệp này, nếu thuế chống bán phá giá hết hiệu lực, lượng thép nhập khẩu từ ba quốc gia có thể tăng, gây sức ép giảm giá trên thị trường Australia.

Australia lần đầu áp dụng thuế chống bán phá giá với thép mạ kẽm từ Việt Nam, Ấn Độ và Malaysia từ ngày 16-8-2017 theo đơn đề nghị của BlueScope.

Đến ngày 28-7-2022, sau quá trình xem xét, ADC quyết định gia hạn biện pháp thêm 5 năm, đến ngày 16-8-2027.

Trong đơn đề nghị mới, BlueScope cho rằng ngành thép Australia đang chịu sức ép về giá bán, khiến lợi nhuận và khả năng sinh lời giảm. Doanh nghiệp đồng thời viện dẫn tình trạng dư thừa công suất thép trên toàn cầu, các biện pháp phòng vệ thương mại tại nhiều thị trường và những biến động trong thương mại thép quốc tế để cho rằng nguy cơ hàng hóa tiếp tục bị bán phá giá vẫn tồn tại.

Theo BlueScope, các nhà xuất khẩu từ ba nước vẫn duy trì quan hệ thương mại và mạng lưới phân phối tại Australia, do đó có khả năng nhanh chóng khôi phục lượng hàng xuất khẩu nếu biện pháp hết hiệu lực.

Trên cơ sở thông tin do BlueScope cung cấp, kết quả các cuộc điều tra trước đây, tình hình thị trường, xu hướng thương mại và hoạt động của ngành thép trong nước, ADC nhận định việc chấm dứt biện pháp có thể khiến ngành sản xuất nội địa Australia chịu thiệt hại đáng kể.

Thời kỳ điều tra được xác định từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, ngày 16-10-2026 là hạn cuối để các nhà xuất khẩu và các bên liên quan nộp bản trả lời câu hỏi và ý kiến trong vụ việc.

ADC dự kiến công bố Báo cáo các nội dung trọng yếu (SEF) vào ngày 4-1-2027. Đây là báo cáo điều tra sơ bộ làm cơ sở cho kết luận cuối cùng. Trong vòng 20 ngày kể từ khi SEF được công bố, các bên liên quan có thể gửi ý kiến bình luận.

Ngày 11-2-2027, Ủy viên ADC dự kiến báo cáo và đưa ra kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia.

Biện pháp chống bán phá giá hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 16-8-2027. Nếu không được tiếp tục gia hạn, biện pháp sẽ chấm dứt từ ngày 17-8-2027.

Để ứng phó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan chuẩn bị nguồn lực để hợp tác với ADC, khẩn trương nghiên cứu bản câu hỏi, cung cấp đầy đủ thông tin đúng thời hạn và xây dựng lập luận phản biện đối với đề nghị tiếp tục áp dụng biện pháp của nguyên đơn.

Các doanh nghiệp cũng được khuyến nghị phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại để cập nhật diễn biến vụ việc, kịp thời trao đổi những khó khăn trong quá trình trả lời câu hỏi, bình luận, cung cấp thông tin bổ sung và phục vụ hoạt động xác minh của cơ quan điều tra Australia.