Australia xem xét gia hạn chống bán phá giá thép mạ kẽm Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 9/9, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (Anti-Dumping Commission - ADC) đã khởi xướng cuộc điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam.

Australia điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Cuộc điều tra được tiến hành nhằm xác định liệu việc tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ ba quốc gia trên có cần thiết hay không.

Trước đó, ngày 16/8/2017, Australia lần đầu áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thép mạ kẽm (zinc coated/galvanised steel) nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam, trên cơ sở đơn đề nghị của đại diện ngành sản xuất trong nước là Công ty thép BlueScope.

Sau 5 năm áp dụng, ngày 28/7/2022, trên cơ sở kết quả điều tra xem xét việc tiếp tục áp dụng biện pháp, ADC ban hành quyết định gia hạn biện pháp chống bán phá giá thêm 5 năm, đến ngày 16/8/2027.

Khi thời hạn áp dụng biện pháp hiện tại sắp kết thúc, ngày 17/8/2026, BlueScope tiếp tục nộp đơn đề nghị ADC gia hạn biện pháp đối với thép mạ kẽm. Doanh nghiệp này cho rằng nếu biện pháp hết hiệu lực, lượng thép mạ kẽm xuất khẩu từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam vào Australia có thể tiếp tục gia tăng.

Theo lập luận của BlueScope, lượng hàng nhập khẩu tăng có khả năng gây sức ép và kéo giảm giá trên thị trường Australia. Trong khi đó, giá bán của ngành công nghiệp thép Australia thời gian qua chịu sức ép, làm suy giảm lợi nhuận và khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, BlueScope viện dẫn tình trạng dư thừa công suất thép trên toàn cầu, các biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng tại những thị trường khác và những biến động trong thương mại thép quốc tế để cho rằng nguy cơ hàng hóa được xuất khẩu sang Australia bị bán phá giá vẫn tồn tại.

BlueScope cũng cho rằng các nhà xuất khẩu vẫn duy trì quan hệ thương mại và mạng lưới phân phối tại thị trường Australia, qua đó có khả năng nhanh chóng khôi phục hoạt động xuất khẩu nếu biện pháp chống bán phá giá hết hiệu lực.

Trên cơ sở thông tin do BlueScope cung cấp, cùng kết quả các cuộc điều tra trước đây, tình hình thị trường hiện tại, xu hướng thương mại, tình trạng dư thừa công suất và thông tin về hoạt động của ngành công nghiệp Australia, ADC nhận định rằng nếu biện pháp hết hiệu lực, ngành sản xuất trong nước của Australia sẽ bị thiệt hại đáng kể. Thời kỳ điều tra (POI) của vụ việc được xác định từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026. Ngày 16/10/2026 là hạn cuối để các nhà xuất khẩu nộp bản trả lời bản câu hỏi và các bên liên quan gửi ý kiến.

Theo tiến độ dự kiến, ngày 4/1/2027, ADC sẽ công bố Báo cáo các nội dung trọng yếu (SEF), là báo cáo điều tra sơ bộ làm căn cứ cho kết luận điều tra cuối cùng. Trong vòng 20 ngày kể từ khi SEF được công bố, các bên liên quan sẽ có thời gian nộp ý kiến bình luận đối với báo cáo này.

Tiếp đó, đến ngày 11/2/2027, Ủy viên ADC dự kiến báo cáo và đưa ra kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia. Biện pháp chống bán phá giá hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 16/8/2027. Trường hợp không được tiếp tục áp dụng, biện pháp sẽ chấm dứt kể từ ngày 17/8/2027.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan chủ động chuẩn bị nguồn lực để hợp tác với cơ quan điều tra, tham gia đầy đủ các giai đoạn của vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Trong đó, doanh nghiệp cần khẩn trương nghiên cứu bản câu hỏi của ADC, chuẩn bị và nộp đầy đủ bản trả lời trong thời hạn quy định; đồng thời xây dựng lập luận phản biện đối với quan điểm của nguyên đơn về sự cần thiết phải tiếp tục áp dụng biện pháp.

Cục Phòng vệ thương mại cũng đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Cục để cập nhật thông tin về quá trình xử lý vụ việc; kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến bản trả lời câu hỏi, bình luận, yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung và xác minh của ADC, qua đó nhận được hỗ trợ khi cần thiết.