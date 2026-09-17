Australia: Xem xét cấm kính thông minh tại các cơ quan chính phủ

Bộ trưởng Tài chính Katy Gallagher đã đề nghị Ủy ban Công vụ Australia (APSC) tư vấn về việc sử dụng kính thông minh tại các nơi làm việc của Chính phủ liên bang, trong đó xem xét khả năng cấm sử dụng loại thiết bị này cũng như những trường hợp có thể được miễn trừ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các loại kính thông minh có khả năng ghi âm, ghi hình ngày càng phổ biến và có giá dễ tiếp cận hơn. Khác với các thiết bị ghi hình thông thường, kính thông minh cho phép người sử dụng ghi lại hình ảnh và thông tin mà những người xung quanh có thể không nhận biết được.

Bà Gallagher cho rằng kính thông minh có thể đặt ra những vấn đề đáng lo ngại về quyền riêng tư và an ninh, đặc biệt do khả năng ghi hình và thu thập thông tin. Bà nhấn mạnh cơ quan công vụ Australia cần luôn đi đầu trong việc xây dựng các chuẩn mực với tư cách là một “nơi làm việc kiểu mẫu”.

Chính phủ Australia trước đó cũng đã đề nghị Ủy viên Quyền riêng tư Australia ưu tiên xem xét về việc sử dụng kính thông minh, trong bối cảnh cộng đồng ngày càng quan tâm đến tác động của công nghệ này đối với quyền riêng tư. Việc xem xét cấm kính thông minh nằm trong một loạt điều chỉnh chính sách công nghệ mà Chính phủ Australia đang triển khai, trong đó có quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ người lao động, trung tâm dữ liệu và an toàn trực tuyến.

Trong lĩnh vực AI, Chính phủ hiện đã mở tham vấn về các tiêu chuẩn quốc gia đối với trung tâm dữ liệu quy mô lớn và hoạt động huấn luyện các mô hình AI tiên tiến. Các đề xuất đặt ra yêu cầu về nguồn cung điện, chi phí năng lượng, sử dụng nước, địa điểm, tham vấn cộng đồng và nhân lực đối với trung tâm dữ liệu; đồng thời yêu cầu về an toàn, an ninh, minh bạch và đầu tư trong nước đối với hoạt động huấn luyện AI. Đợt tham vấn kết thúc ngày 9/10 và Chính phủ dự kiến đưa các tiêu chuẩn này vào luật đầu năm 2027.

Thủ tướng Anthony Albanese dự kiến đến Mỹ vào ngày 18/9 để gặp các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ và các nhà lãnh đạo thế giới. Ông cho biết AI và an toàn trực tuyến sẽ là những chủ đề quan trọng trong chuyến thăm, đồng thời nhấn mạnh Australia muốn tham gia định hình kỷ nguyên AI thay vì chỉ phản ứng với những thay đổi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Việc làm và Quan hệ nơi làm việc Amanda Rishworth sẽ chủ trì một cuộc tham vấn với các doanh nghiệp lớn về việc sử dụng AI tại nơi làm việc. Chính phủ Australia đang tổ chức 5 cuộc tham vấn trong tháng này với công đoàn, doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và giới học thuật nhằm xây dựng hướng dẫn thực hành tốt đầu tiên của Australia về AI tại nơi làm việc.