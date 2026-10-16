Australia xem xét áp thuế tới 70,4% đối với cửa nhôm kính nhập khẩu từ Trung Quốc

Cửa nhôm kính Trung Quốc đang bị Australia xem xét áp thuế chống bán phá giá. Ảnh: Trang thông tin doanh nghiệp Trung Quốc

Theo kết luận sơ bộ của Ủy ban Biện pháp Phòng vệ Thương mại Australia (ATRC), một số nhà sản xuất Trung Quốc có thể đã bán sản phẩm tại thị trường Australia với giá thấp hơn giá trị thông thường, đồng thời nhận được các khoản trợ cấp từ chính phủ. Biên độ bán phá giá được xác định sơ bộ dao động từ 5,3% đến 70,4%, tùy theo từng doanh nghiệp xuất khẩu.

Báo cáo cho biết, một số nhà sản xuất Trung Quốc được hưởng các hỗ trợ như giá năng lượng thấp hơn trong quá trình sản xuất nhôm và lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng do nhà nước kiểm soát. Theo cơ quan điều tra, hàng hóa nhập khẩu bị xác định có dấu hiệu bán phá giá và nhận trợ cấp đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất các sản phẩm tương tự tại Australia.

Trong giai đoạn điều tra kéo dài 4 năm, từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2025, sản lượng tiêu thụ của các nhà sản xuất tại Australia giảm khoảng 19%. Giá trị doanh số cũng giảm khoảng 14% so với mức đỉnh ghi nhận trong năm tài chính 2023.

Tổng thiệt hại của ngành nhôm Australia trong giai đoạn này được ước tính ở mức 422,6 triệu AUD, trong đó khoảng 350 triệu AUD liên quan đến việc hàng nhập khẩu bị cáo buộc bán phá giá hoặc nhận trợ cấp cạnh tranh về giá, cùng 72,6 triệu AUD doanh thu bị mất.

Báo cáo của ATRC nhận định việc hàng nhập khẩu liên tục được bán với giá thấp hơn sản phẩm nội địa đã hạn chế khả năng tăng giá bán để bù đắp chi phí sản xuất ngày càng cao của các doanh nghiệp Australia.

Theo đề xuất sơ bộ, mức thuế sẽ được phân theo từng nhà sản xuất Trung Quốc, căn cứ vào kết quả điều tra và mức độ hợp tác của doanh nghiệp. Trong số các đơn vị hợp tác với cơ quan điều tra, mức thuế đề xuất thấp nhất là 5,3% đối với Foshan AMJ, trong khi Zhuhai Yipeng có thể chịu mức 51,6%. Một số doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng gồm Guangdong Kete, Broad và Yuanjiang.

Các nhà xuất khẩu không hợp tác với quá trình điều tra, cũng như những doanh nghiệp thuộc diện còn lại, có thể phải chịu mức thuế lên tới 70,4%.

Tuy nhiên, đây mới là kết luận sơ bộ. ATRC dự kiến gửi khuyến nghị cuối cùng tới Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới của Australia, Tim Ayres, chậm nhất vào ngày 16-12-2026. Khoảng thời gian bổ sung được dành cho việc tham vấn các bên liên quan và phân tích thêm trước khi đưa ra quyết định về các biện pháp chính thức.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Australia công bố gói hỗ trợ trị giá 4,7 tỷ AUD nhằm duy trì hoạt động của các nhà máy luyện nhôm trong nước. Một số cơ sở tại bang Tasmania, Queensland và New South Wales đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với nguồn cung nước ngoài có giá thấp hơn.

Ngành nhôm Australia hiện có quy mô khoảng 2,8 tỷ AUD, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 9.000 lao động và gián tiếp cho khoảng 170.000 người.

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