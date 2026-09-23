Australia xác nhận linh kiện tiêm kích F-35 bị chuyển nhầm đến Hong Kong

Chiến đấu cơ F-35. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Theo hãng tin ABC và tờ Politico, một lô linh kiện F-35, trong đó có phần vòm buồng lái được trang bị công nghệ chống radar, đã bất ngờ được chuyển tới Hong Kong (Trung Quốc) sau khi rời Australia hồi đầu năm.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể tiếp cận các bí mật công nghệ trong chương trình máy bay chiến đấu này của Mỹ. Tiêm kích F-35 hiện cũng được 19 đồng minh và đối tác khác của Mỹ, trong đó có Australia sử dụng.

Phát biểu với các phóng viên tại Adelaide, ông Marles cho biết chính phủ liên bang đã được thông báo về sự việc và đang hỗ trợ Mỹ điều tra. “Chúng tôi đang phối hợp với Mỹ và nhà thầu chính Lockheed Martin về vấn đề này. Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng mọi diễn biến xảy ra ở phía Australia".

Australia đang sở hữu đội bay gồm 72 chiếc F-35 và là một trong 7 quốc gia khác cùng chia sẻ kho linh kiện dự phòng cho chương trình tiêm kích này.

Hiện chưa rõ vì sao và bằng cách nào các linh kiện bị chuyển nhầm sau khi được gửi đi từ Australia, cũng như liệu chúng có được gửi từ Trung tâm Duy trì F-35 mà chính phủ Australia đặt tại Williamtown, phía bắc Newcastle, hay không.

Tờ Politico đưa tin Lockheed Martin đã sử dụng một “công ty thứ ba” để vận chuyển các linh kiện này. Lô hàng đáng lẽ được đưa bằng đường hàng không tới Mỹ.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Lockheed Martin cho biết công ty không thể thảo luận về tình trạng của các lô hàng cụ thể hoặc quy trình vận chuyển vì lý do an ninh. "Điều tôi có thể nói là Lockheed Martin tuân thủ tất cả quy định của Mỹ do Bộ Chiến tranh ban hành và Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) quản lý liên quan đến việc vận chuyển linh kiện máy bay".

Politico dẫn tin từ Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đã nắm được vấn đề liên quan đến một lô hàng các linh kiện F-35 Lightning II không còn khả năng sử dụng và đang làm việc để thu hồi các linh kiện này, điều tra sự việc, triển khai các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

John Conway, chuyên gia phân tích quốc phòng kiêm Giám đốc điều hành công ty tư vấn Felix Defence cho biết có những quy định rất nghiêm ngặt đối với các linh kiện F-35 nhưng nhiều bộ phận trong số đó là linh kiện thông thường.