Australia và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính quyền hai cấp

Tọa đàm “Xây dựng năng lực cốt lõi cho nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả” do Diễn đàn Việt Nam - Australia tổ chức tại Học viện Chính trị khu vực III (TP Đà Nẵng) ngày 16/9, quy tụ gần 300 nhà hoạch định chính sách, cán bộ, nhà nghiên cứu, các chuyên gia và lãnh đạo địa phương Việt Nam cùng đại diện Ủy ban Dịch vụ Công Australia và Cơ quan Dịch vụ Australia.

Tọa đàm Việt Nam - Australia chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính quyền hai cấp.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả của Australia và Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả; thúc đẩy văn hóa tổ chức; đồng thời nâng cao năng lực thực thi chính sách và hiệu quả hoạt động của Chính phủ.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận những yêu cầu mới về năng lực lãnh đạo, quản trị tổ chức và thực thi chính sách nhằm hỗ trợ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực, cung cấp dịch vụ công và ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Trong đó, nội dung nhận được nhiều đại biểu quan tâm là cách thức phát triển kỹ năng, năng lực và phẩm chất lãnh đạo cần thiết để cung cấp dịch vụ công hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của người dân và duy trì niềm tin của công chúng trong bối cảnh cải cách thể chế và tổ chức bộ máy.

Bà Naomi Cook - Quyền Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết: "Australia rất vui được chia sẻ kinh nghiệm về phát triển năng lực lãnh đạo và tăng cường kết nối thể chế nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của khu vực công. Tuy nhiên, cải cách khu vực công là một quá trình liên tục. Kỳ vọng của người dân, công nghệ và xã hội luôn thay đổi. Australia cũng đang không ngừng học hỏi từ các đối tác của mình".

Theo bà Naomi Cook, Diễn đàn Việt Nam - Australia là một sáng kiến trọng tâm của Trung tâm Việt - Úc (VAC), được triển khai với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Kể từ năm 2023, diễn đàn đã trở thành không gian trao đổi giữa các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách của hai nước về các giải pháp thực tiễn cho những thách thức quản trị chung, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.

Là đối tác lâu dài và tin cậy của Việt Nam, Australia tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như lãnh đạo khu vực công, quản trị và tăng cường năng lực thể chế, góp phần hỗ trợ quá trình tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Trung tâm Việt - Úc thúc đẩy phát triển năng lực lãnh đạo, đối thoại chính sách và hợp tác thể chế, kết nối chuyên môn của hai nước nhằm hỗ trợ giải quyết các thách thức chính sách công hiện nay và trong tương lai.