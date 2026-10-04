Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai

Lễ bàn giao nhà mới cho Hộ dân Hoàng Thị Liên thuộc khuôn khổ Dự án "Ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm sau hậu quả bão Bualoi và bão Matmo. (Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Tại xã Đồng Hỷ, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Naomi Cook và Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini tham dự lễ khánh thành ngôi nhà mới có khả năng chống chịu thiên tai của bà Hoàng Thị Liên. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia.

Bà Liên cho biết vào trận lũ năm 2025, khi nước dâng khoảng 1,5 m, đã cuốn trôi hoàn toàn ngôi nhà của gia đình. Đến tháng 5/2026, ngôi nhà mới bắt đầu được khởi công. Sau 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thiện, mang lại cho bà và gia đình một nơi ở an toàn hơn, vững chắc hơn trước nguy cơ ngập lụt.

“Ngôi nhà mới của bà Liên và gia đình không chỉ là một nơi ở an toàn hơn. Đây còn là minh chứng cho thấy hỗ trợ phục hồi có thể giúp cộng đồng không chỉ tái thiết sau thiên tai mà còn trở nên an toàn và có khả năng chống chịu tốt hơn trước những cú sốc trong tương lai”, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Naomi Cook chia sẻ.

Việc khánh thành ngôi nhà là một trong những kết quả cụ thể của chương trình phục hồi theo hướng tăng cường khả năng chống chịu. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động được triển khai thông qua quan hệ đối tác Australia - UNDP sau các đợt thiên tai năm 2025.

Theo đề nghị của Việt Nam, chương trình tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương khôi phục cuộc sống sau thiên tai, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Naomi Cook làm việc với ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. (Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Trong khuôn khổ chương trình, 20 ngôi nhà an toàn trước thiên tai được xây mới và 100 ngôi nhà khác được sửa chữa. Bên cạnh đó, 1.340 hộ gia đình được hỗ trợ tiền mặt; 4 công trình hạ tầng cộng đồng, trong đó có đường giao thông, được xây dựng. Chương trình cũng đang triển khai hỗ trợ 10 hợp tác xã địa phương.

Theo Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini, phục hồi theo hướng tăng cường khả năng chống chịu không chỉ là xây dựng lại những gì đã mất mà còn là cơ hội để giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực của cộng đồng. Kết quả tại Thái Nguyên cho thấy hiệu quả của việc kết hợp hỗ trợ quốc tế kịp thời với sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự tham gia của cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT, nhấn mạnh cần gắn kết chặt chẽ các khâu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng tăng cường khả năng chống chịu.

“Khôi phục nhà ở, sinh kế và cơ sở hạ tầng thiết yếu cần được thực hiện song song với việc nâng cao năng lực sẵn sàng và ứng phó tại địa phương”, ông Sơn nói.

Trong khuôn khổ công tác, đoàn đã tiến hành khảo sát tuyến đường cộng đồng dài 300m tại xóm Bến Đò, phường Linh Sơn. Đây là công trình giao thông quan trọng phục vụ khoảng 200 hộ dân và giúp người dân tiếp cận gần 3 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Lễ khánh thành Công trình công ích quy mô nhỏ và giao lưu với đội xung kích phòng, chống thiên tai phương Linh Sơn, Thái Nguyên. (Nguồn: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Không chỉ cải thiện giao thông và tạo điều kiện duy trì sinh kế, công trình còn mở ra cơ hội việc làm cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có phụ nữ, thông qua việc tham gia xây dựng và được trả công.

Bên cạnh làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã gặp gỡ các hộ dân, chính quyền địa phương và Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn để đánh giá kết quả hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, hạ tầng và năng lực ứng phó.