Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Một năm sau những trận lũ và sạt lở nghiêm trọng do bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ra, cuộc sống của người dân vùng lũ tại Thái Nguyên đang từng bước ổn định trở lại.

Nhà ở, đường giao thông, sinh kế dần phục hồi. Đồng thời, các đơn vị triển khai cũng bảo đảm tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng địa phương trước những thiên tai có thể xảy ra trong tương lai.

Đoàn công tác bàn giao nhà mới cho bà Hoàng Thị Liên tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, được xây dựng với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Tại xã Đồng Hỷ, đoàn công tác đã tham dự lễ khánh thành ngôi nhà mới của bà Hoàng Thị Liên, một hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ năm 2025. Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Naomi Cook và Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini cùng tham dự sự kiện.

Ngôi nhà của bà Liên là một trong những trường hợp cụ thể cho thấy ý nghĩa của cách tiếp cận phục hồi gắn với khả năng chống chịu. Bà Hoàng Thị Liên, 76 tuổi, từng mất hoàn toàn nhà ở khi nước lũ dâng cao khoảng 1,5 mét. Đến nay, bà đã có một ngôi nhà mới được xây dựng với kết cấu an toàn hơn, có thể thích ứng với nguy cơ thiên tai.

Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, bà Naomi Cook gặp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Nông Quang Nhất. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11 hồi tháng 10/2025. Nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng. Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, hỗ trợ phục hồi sau thiên tai không chỉ nhằm đưa người dân trở lại cuộc sống trước mắt, mà còn hướng tới giảm thiểu những rủi ro có thể tiếp tục xuất hiện.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Australia và UNDP, 20 ngôi nhà được xây mới và 100 căn khác được sửa chữa. Khoảng 1.340 hộ gia đình được hỗ trợ bằng tiền mặt; 4 công trình hạ tầng cộng đồng được xây dựng và hoạt động hỗ trợ 10 hợp tác xã địa phương được triển khai.

Tại xóm Bến Đò, phường Linh Sơn, một tuyến đường dài khoảng 300 mét đã được xây dựng, phục vụ khoảng 200 hộ dân và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương di chuyển và tiếp cận gần 3ha đất sản xuất nông nghiệp.

Đoàn công tác tham gia lễ khánh thành đường cộng đồng mới được xây dựng tại phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tham tán Phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Naomi Cook nhấn mạnh sự hợp tác giữa Australia, Việt Nam và UNDP đang hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phục hồi nhà ở, sinh kế, đồng thời nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó tại địa phương.

Cùng quan điểm này, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam Francesca Nardini cho rằng phục hồi theo hướng tăng cường khả năng chống chịu góp phần giảm thiểu rủi ro trong tương lai và nâng cao năng lực của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai Việt Nam Nguyễn Trường Sơn cũng nhấn mạnh việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai kết hợp với phương hướng tăng cường khả năng chống chịu cho cơ sở hạ tầng và sinh kế là điều cần thiết để người dân địa phương có cơ hội phát triển bền vững hơn và chủ động đứng vững trước những biến động tiếp theo.