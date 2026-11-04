Australia và Anh lên án nạn bạo lực mạng nhằm vào nữ chính khách

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Anh Andy Burnham lên án gay gắt "môi trường trực tuyến độc hại," đồng thời cảnh báo tình trạng gia tăng các mối đe dọa trên không gian mạng - đặc biệt là nhằm vào nữ giới - đang đe dọa nghiêm trọng nền dân chủ tại các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung.

Trong tuyên bố chung được đưa ra tại cuộc gặp mới đây bên lề Hội nghị Cấp cao Khối Thịnh vượng chung (CHOGM) tại Antigua và Barbuda, hai nhà lãnh đạo nêu rõ hiện có hơn 6.000 nữ nghị sỹ đang làm việc tại 180 cơ quan lập pháp cấp bang và liên bang thuộc các nước Khối Thịnh vượng chung.

Tuy nhiên, dữ liệu thực tế tại Australia và Anh cho thấy các nữ nghị sỹ có nguy cơ trở thành nạn nhân của những hành vi đe dọa mang tính quấy rối tình dục hoặc phân biệt giới tính cao gấp 3 lần so với các nam đồng nghiệp.

Tuyên bố chung cảnh báo tình trạng quấy rối và đe dọa ngày càng gia tăng này đang trở thành rào cản lớn, khiến nhiều phụ nữ e ngại khi quyết định tham gia ứng cử vào các cơ quan dân cử.

Ngày 3/11, Tập đoàn Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) cho biết đang xem xét hàng loạt biện pháp xử lý và siết chặt quy định nhằm ngăn chặn hành vi quấy rối, đe dọa các nữ chính khách trên những nền tảng của mình.

Đại diện Meta xác nhận đã có các cuộc làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells cùng đại diện các nữ nghị sỹ để lắng nghe thực trạng và tìm kiếm giải pháp kỹ thuật hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells hoan nghênh động thái của Meta, đồng thời nhấn mạnh mọi chính khách và nhân viên của họ đều có quyền được bảo vệ an toàn tại nơi làm việc.

Theo số liệu từ Cảnh sát Liên bang Australia (AFP), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan này đã xử lý gần 800 báo cáo an ninh liên quan đến các nghị sỹ. Những nguy cơ đe dọa thường phát sinh trực tiếp và tức thì ngay sau khi các chính khách đưa ra những tuyên bố chính sách hoặc phát biểu công khai./.