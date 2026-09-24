Australia-Ukraine siết chặt tay nhau, Thủ tướng Albanese tuyên bố 'tự hào đứng về phía Kiev', công bố lệnh trừng phạt Nga

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York ngày 23/9. (Nguồn: AAP)

Hãng tin Ukrinform của Ukraine đưa tin, phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi đã ký văn kiện mà tôi cho là mạnh mẽ nhất giữa hai nước, một thỏa thuận an ninh chiến lược, theo đó chúng ta sẽ thực sự tăng cường sản xuất chung, thương mại và tất nhiên cả an ninh”.

Thỏa thuận tạo khuôn khổ cho hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Australia đối với Ukraine. Theo Canberra, văn kiện không chỉ có hiệu lực trong thời gian xung đột mà còn định hướng hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Theo thỏa thuận, Australia sẽ tăng cường huấn luyện cho lực lượng Ukraine, đồng thời xem xét hợp tác phát triển các trung tâm huấn luyện và phối hợp sản xuất các phương tiện phòng không, tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Australia cũng sẽ tham gia Liên minh Năng lực Hàng hải dành cho Ukraine do Anh và Na Uy dẫn dắt, nhằm hỗ trợ phát triển năng lực hải quân của Ukraine. Canberra cho biết, việc tham gia liên minh sẽ giúp Australia tiếp cận kinh nghiệm về năng lực hàng hải tiên tiến và cách thức vận hành, qua đó phục vụ việc phát triển năng lực của nước này.

Cũng trong lễ ký, Thủ tướng Albanese đã công bố khoản hỗ trợ bổ sung 60 triệu AUD (khoảng 42,2 triệu USD) cho Ukraine, gồm 45 triệu AUD (31,64 triệu USD) trang thiết bị, 10 triệu AUD (khoảng 7 triệu USD) cho Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine và 5 triệu AUD (khoảng 3,5 triệu USD) viện trợ nhân đạo.

Khoản hỗ trợ mới nâng tổng giá trị đóng góp của Australia dành cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại nước này năm 2022 lên gần 1,9 tỷ AUD (1,34 tỷ USD).

“Australia tự hào đứng về phía Ukraine. Chúng tôi đã đưa ra cam kết đó ngay từ đầu cuộc xung đột và chưa bao giờ lùi bước, cũng như sẽ không lùi bước”, ông Albanese nói.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Australia đánh giá cao vai trò lãnh đạo của nhà lãnh đạo Ukraine trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời cho rằng người dân quốc gia Đông Âu đã bị đánh giá thấp về khả năng chống đỡ trước sức ép quân sự của Nga.

Cùng ngày, chính phủ Australia cũng thông báo áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, nâng tổng số biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và những bên ủng hộ nước này lên gần 1.900, trong khi gần 300 tàu thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga đã bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong khẳng định, Canberra sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và phối hợp với các đối tác nhằm gia tăng sức ép đối với Nga. Bà cho biết, Australia muốn hướng tới một nền hòa bình lâu dài, bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời góp phần duy trì an ninh, ổn định tại châu Âu.