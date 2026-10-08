Australia triển khai các cải cách tăng cường tính minh bạch và liêm chính của thị thực du học

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Chính phủ do Thủ tướng Anthony Albanese lãnh đạo đang tăng cường quản lý chương trình thị thực du học nhằm hạn chế tình trạng liên tục chuyển đổi thị thực, bảo vệ lĩnh vực giáo dục quốc tế chất lượng cao của Australia và bảo đảm hệ thống di trú hoạt động vì lợi ích quốc gia.

Giáo dục quốc tế được Australia xác định là một tài sản quốc gia, góp phần tạo việc làm, hỗ trợ giáo dục cho sinh viên Australia, cung cấp nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, làm phong phú đời sống cộng đồng và xây dựng các mối quan hệ lâu dài giữa Australia với thế giới.

Việc bảo đảm chất lượng và tính minh bạch, liêm chính của lĩnh vực giáo dục quốc tế có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì vị thế của Australia là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về giáo dục quốc tế.

Các biện pháp mới nhằm ngăn chặn việc lợi dụng chính sách, đồng thời khẳng định mục đích cốt lõi của thị thực du học là cho phép người nước ngoài tạm thời lưu trú tại Australia để học tập.

Các cải cách gồm:

- Hạn chế việc nộp hồ sơ xin thị thực du học khi đang ở Australia;

- Hạn chế khả năng phần lớn sinh viên đưa người thân đi cùng, chỉ áp dụng một số ngoại lệ vì lợi ích quốc gia;

- Kéo dài thời gian hạn chế chuyển đổi giữa các cơ sở giáo dục;

- Không cho phép sinh viên đến Australia để học đại học rồi chuyển sang học nghề khi đang ở Australia; và

- Đề ra một diện thị thực mới dành cho sinh viên chuyển cơ sở đào tạo từ năm 2027.

Ngăn chặn tình trạng liên tục chuyển đổi thị thực

Việc nộp hồ sơ xin thị thực du học khi đang ở Australia sẽ được thực hiện như sau:

- Đa số người đang giữ các loại thị thực tạm thời, bao gồm thị thực dành cho người đi du lịch kết hợp làm việc và thị thực dành cho lao động có nhu cầu kỹ năng, sẽ không được phép nộp hồ sơ xin thị thực du học tại Australia.

- Sinh viên đang có thị thực du học và muốn tiếp tục xin một thị thực du học mới khi đang ở Australia phải chứng minh quá trình học tập có sự tiếp triển hợp lý.

- Một số ít ngoại lệ được áp dụng, trong đó có học sinh phổ thông, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sinh viên bị ảnh hưởng do cơ sở giáo dục không thể tiếp tục cung cấp khóa học hoặc khóa học bị hoãn.

Siết quy định về việc đưa người thân đi cùng

Người xin thị thực du học sẽ phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn về việc đưa vợ/chồng, bạn đời và con cái đi cùng, nhằm bảo đảm thị thực du học chủ yếu được cấp cho những người thực sự đến Australia để học tập.

Một số ít trường hợp ngoại lệ được áp dụng đối với:

- nghiên cứu sinh tiến sĩ;

- công dân các quốc gia thuộc khu vực Thái Bình Dương và các nước thành viên ASEAN;

- sinh viên được Chính phủ Australia hoặc chính phủ nước ngoài tài trợ.

Các gia đình hiện đã cùng ở Australia sẽ không bị chia tách. Theo đó, những sinh viên đủ điều kiện đang ở Australia và xin thị thực mới tại Australia có thể được đưa vào hồ sơ những thành viên gia đình hiện đã ở Australia.

Trong những trường hợp hạn chế mà người thân được phép đi cùng sinh viên, các thành viên gia đình phải nộp hồ sơ cùng thời điểm với người học. Bãi bỏ quy định cho phép sinh viên bổ sung người thân vào hồ sơ sau này đối với tất cả sinh viên.

Các hạn chế tương tự cũng được áp dụng đối với thị thực tốt nghiệp tạm thời. Những thay đổi này không áp dụng đối với các gia đình đang ở Australia trong trường hợp các thành viên gia đình đang có thị thực du học hoặc thị thực tốt nghiệp tạm thời với tư cách người phụ thuộc.

Bịt các kẽ hở trong việc chuyển cơ sở đào tạo

Từ giữa năm 2027, sinh viên quốc tế muốn chuyển sang cơ sở đào tạo khác sau khi đến Australia sẽ phải nộp hồ sơ thông qua diện thị thực mới dành cho sinh viên chuyển cơ sở đào tạo.

Diện thị thực mới nhằm ngăn chặn việc chuyển sang các khóa học có trình độ thấp hơn để né tránh các yêu cầu về chứng minh mục đích học tập, đồng thời hạn chế tình trạng một số cơ sở giáo dục thu hút sinh viên bằng các khóa học giá rẻ hoặc chất lượng thấp sau khi sinh viên đã đến Australia.

Từ ngày triển khai cải cách đến 30/6/2027, trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi diện thị thực mới có hiệu lực, Chính phủ sửa đổi các quy định về chuyển cơ sở đào tạo đối với sinh viên quốc tế. Theo đó, sinh viên không thuộc bậc phổ thông phải học ít nhất 12 tháng tại khóa học chính trước khi được phép chuyển sang cơ sở đào tạo khác, thay vì 6 tháng như trước đây.

Học sinh phổ thông vẫn áp dụng quy định hiện hành, theo đó phải học ít nhất 6 tháng tại khóa học phổ thông đã đăng ký đầu tiên.

Việc chuyển cơ sở đào tạo vẫn được phép trong những trường hợp đặc biệt hoặc khi cơ sở giáo dục hoặc khóa học không còn được đăng ký hoạt động.

Từ 01/7/2027, sinh viên xin thị thực mới theo diện chuyển cơ sở đào tạo phải được cấp thị thực mới trước khi bắt đầu học tại cơ sở đào tạo mới. Thời hạn của thị thực mới vẫn giữ nguyên ngày hết hạn như thị thực trước đó.

Các cải cách chỉ cho phép chuyển sang khóa học cùng trình độ hoặc trình độ cao hơn theo Khung trình độ Australia. Sinh viên cũng sẽ không còn được phép đến Australia để học đại học rồi chuyển sang học nghề khi đang ở Australia.

Cách tiếp cận cân bằng và kiên quyết

Chính phủ Australia cho rằng các cải cách này nhằm bảo vệ một lĩnh vực giáo dục quốc tế vững mạnh và phát triển bền vững, đồng thời bảo đảm các chương trình thị thực được sử dụng đúng mục đích.

Australia tiếp tục chào đón những sinh viên thực sự có mục đích học tập, hỗ trợ giáo dục chất lượng cao và duy trì một hệ thống di trú công bằng, đáng tin cậy, hoạt động vì lợi ích quốc gia.

Ông Julian Hill - Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Giáo dục quốc tế, Quốc tịch và các vấn đề đa văn hóa, cho rằng giáo dục quốc tế là một tài sản quốc gia của Australia và sự thành công lâu dài của lĩnh vực này phụ thuộc vào việc kiên quyết bảo đảm chất lượng, tính liêm chính và trải nghiệm học tập tốt cho những người lựa chọn nền giáo dục chất lượng cao của Australia.

Ông cho biết đây là một gói cải cách toàn diện nhằm tăng cường tính liêm chính của hệ thống, quản lý quy mô sinh viên quốc tế một cách hợp lý, đồng thời bảo vệ một trong những ngành xuất khẩu lớn và có vị thế quan trọng của Australia.

Ông cũng cho rằng Chính phủ Albanese sẽ tiếp tục quản lý quy mô và cơ cấu thị trường sinh viên quốc tế đang ở Australia vì lợi ích quốc gia.

Theo ông Hill, việc tạm thời kéo dài thời gian hạn chế chuyển cơ sở đào tạo lên 12 tháng, trước khi diện thị thực chuyển cơ sở đào tạo mới có hiệu lực từ 1/7/2027, là biện pháp cần thiết để xử lý ngay tình trạng chuyển cơ sở đào tạo khi đang ở Australia ở mức cao, đồng thời vẫn duy trì khả năng chuyển trường trong những trường hợp chính đáng.

Theo Home Affairs Minister’s Office, 02/10/2026