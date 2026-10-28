Australia trao trả hai hiện vật văn hóa cho Trung Quốc

Hai hiện vật văn hóa có niên đại từ thời nhà Tống

Theo Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc, lễ bàn giao diễn ra tại Bảo tàng Quốc gia Australia chiều ngày 28.10 theo giờ địa phương.

Hai hiện vật được trao trả là phần đầu tượng một quan chức dân sự thuộc Lăng Vĩnh Xương và phần đầu tượng một quan chức quân sự thuộc Lăng Vĩnh Vũ, đều nằm trong quần thể lăng mộ hoàng gia thời nhà Tống ở Trung Quốc.

Theo Bảo tàng Quốc gia Australia, cả hai hiện vật đều được chế tác bằng đá vôi và có nguồn gốc từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Quần thể lăng mộ hoàng gia thời nhà Tống nằm tại thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, là nơi lưu giữ quần thể tượng đá có quy mô lớn nhất và được bảo tồn tương đối tốt từ các lăng mộ hoàng gia Triều đại nhà Tống

Các tác phẩm điêu khắc tại đây gồm tượng quan lại, hình người và các linh vật may mắn, nổi bật với tạo hình đa dạng cùng kỹ thuật chạm khắc tinh xảo.

Hai đầu tượng trao trả được đánh giá là những hiện vật tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc đá thời nhà Tống, phản ánh đặc trưng tạo hình và trình độ thủ công của giai đoạn lịch sử này.

Việc bàn giao hai hiện vật góp phần thúc đẩy công tác hồi hương di sản văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để các di vật có giá trị lịch sử và nghệ thuật được bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị tại quốc gia xuất xứ.