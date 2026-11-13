Australia tìm thấy thiếu niên mất tích gần một tuần trong rừng

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, William, 17 tuổi, mất tích vào ngày 6/11 gần Walhalla, cách Melbourne 185 km về phía Đông, khi đi cắm trại cùng bạn.

Cảnh sát đã phát hiện cậu nằm trên một tảng đá phẳng bên cạnh một con suối, giữa vùng hoang dã, vào ngày 12/11. Theo thông cáo của cảnh sát, William có tinh thần tốt và sức khỏe nhìn chung ổn định.

Sau đó, William đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

William ôm chặt lấy mẹ, bà Elizabeth, ở Cowwarr, Australia, ngày 12/11/2026. Ảnh: Cảnh sát Victoria/AP.

“Tôi rất vui mừng vì con trai mình còn sống”, mẹ cậu, bà Elizabeth, nói với các phóng viên.

Được biết, bà Elizabeth đã đưa con trai và bạn của cậu đến điểm hẹn vào ngày 6/11 để đi cắm trại cuối tuần. William đã đi bộ một đoạn ngắn từ khu cắm trại đến điểm hẹn để lấy thêm dụng cụ cắm trại nhưng đã không quay lại với bạn mình.

Theo lời Thanh tra cảnh sát Jason Benbow, sau khi bị lạc đường, William đã phải đi bộ nhiều ngày trên địa hình dốc đứng hiểm trở.

"William tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng trực thăng, giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho cảnh sát và họ đã đưa cậu đến nơi an toàn”, Benbow thông tin thêm.

Được biết, cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cảnh sát có sự tham gia của hơn 100 nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên.