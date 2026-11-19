Đây là tàu chiến đầu tiên được đóng tại Australia để phục vụ lực lượng của nước này. Xác tàu được tìm thấy ngày 21/8/2026, đúng 128 năm sau ngày tàu chìm.

Theo thông báo chung của các cơ quan tham gia tìm kiếm, sau một tháng khảo sát với sự hỗ trợ của thợ lặn và thiết bị điều khiển từ xa, một tàu săn mìn của Hải quân Hoàng gia Australia đã xác định được vị trí xác tàu và làm lộ một đoạn thân tàu dài 16 m. Bộ Quốc phòng Australia cho biết phải mất gần 3 tháng mới công bố phát hiện này vì các cơ quan liên quan cần hoàn tất thủ tục báo cáo theo quy định về bảo vệ xác tàu đắm.

Spitfire là tàu buồm hai cột, dài 19 m, được hạ thủy tại Sydney năm 1855, khi Chiến tranh Crimea đang diễn ra. Chính quyền thuộc địa Anh tại New South Wales khi đó lo ngại Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có thể tấn công. Vàng mới được phát hiện tại New South Wales và vùng Victoria lân cận, trong khi các thuộc địa ở Australia vẫn dựa vào Hải quân Anh để phòng thủ.

Tàu chỉ có một khẩu pháo, bắn đạn sắt nặng 14,5 kg, và chưa từng tham chiến trước khi Chiến tranh Crimea kết thúc năm 1856. Một năm sau, Spitfire được chuyển sang làm nhiệm vụ dẫn đường cho tàu thuyền tại vịnh Moreton. Năm 1885, chính quyền Queensland bán con tàu cho tư nhân để làm tàu đánh cá. Ngày 21/8/1898, tàu bị ngập nước và chìm ngoài khơi đảo Piper.

Phần lớn xác tàu vẫn vùi dưới lớp cát đáy biển. Giới chức Australia chưa có kế hoạch trục vớt và giữ kín vị trí chính xác vì thợ lặn có thể tiếp cận khu vực này. Xác tàu được bảo vệ theo luật liên bang và luật bang Queensland.

Tư lệnh Hải quân Australia Matthew Buckley cho biết Spitfire giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử hải quân nước này, đánh dấu bước khởi đầu của lực lượng.