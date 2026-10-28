Australia tiến gần hợp pháp hóa điện Mặt Trời ban công

Hệ thống điện mặt trời ban công. Ảnh: dpa

Phóng viên TTXVN tại Australia, Tây Australia là bang đi đầu trong quá trình này và có thể trở thành bang đầu tiên của quốc gia châu Đại Dương hợp pháp hóa các tấm pin Mặt Trời và pin lưu trữ cắm trực tiếp vào ổ điện thông thường.

Chính quyền bang vừa khởi động tham vấn về tiêu chuẩn an toàn đối với các thiết bị, trong đó có yêu cầu bảo đảm hệ thống không gây quá tải mạch điện trong nhà.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng phụ trách năng lượng liên bang và các quan chức năng lượng cấp bang hồi tháng 9 năm nay nhất trí xem xét phương án triển khai công nghệ điện Mặt Trời ban công trên toàn quốc.

Điện Mặt Trời ban công thường gồm các tấm pin lắp trên ban công căn hộ hoặc đặt trong sân vườn. Điện được đưa vào mạng điện trong nhà thông qua bộ biến tần và phích cắm thông thường, giúp cung cấp một phần điện năng cho các thiết bị gia đình. Hệ thống này không cần thợ điện lắp đặt.

Chi phí cho một hệ thống như vậy thường lên tới 1.300 AUD (khoảng 910 USD), chưa kể khoản bổ sung nếu người dùng muốn lắp pin lưu trữ. Công nghệ này đang được sử dụng tại nhiều nước châu Âu, giúp người thuê nhà và cư dân chung cư tiếp cận điện Mặt Trời mà không phải đầu tư hệ thống pin cố định trên mái nhà.

Quan chức phụ trách năng lượng và khử carbon bang Tây Australia Amber-Jade Sanderson cho biết, trước đây lợi ích từ điện Mặt Trời giá rẻ nằm ngoài tầm với của những người không sở hữu mái nhà. Bà Sanderson khẳng định người dân ở bang này cũng cần có cơ hội sử dụng công nghệ mà hàng triệu hộ gia đình ở châu Âu đang dùng hàng ngày.

Theo ước tính của chính quyền bang Tây Australia, một hệ thống điện Mặt Trời ban công có thể giúp hộ gia đình tiết kiệm khoảng 240 AUD tiền điện mỗi năm. Nếu có thêm pin lưu trữ, khoản tiết kiệm có thể lên tới 500 AUD.

Trong khi đó, tổ chức vận động Solar Citizens ước tính người dùng có thể tiết kiệm 300-400 AUD mỗi năm nhờ tấm pin Mặt Trời cắm điện, mức này có thể tăng gấp đôi khi kết hợp pin lưu trữ. Các chuyên gia trong ngành ước tính thời gian thu hồi vốn của hệ thống trên vào khoảng 4-10 năm.

Một lợi thế đối với người thuê nhà là họ có thể tháo thiết bị và mang theo khi chuyển chỗ ở. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn cần sự đồng ý và phối hợp của chủ nhà cũng như ban quản lý chung cư để thiết bị được lắp đặt tại ban công hoặc sân vườn.

Việc mở đường cho điện Mặt Trời ban công tại Australia được kỳ vọng giúp người thuê nhà và cư dân chung cư ở nước này tiếp cận năng lượng Mặt Trời dễ dàng hơn, qua đó góp phần giảm hóa đơn tiền điện.