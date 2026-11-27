Phát biểu sau khi dự luật được thông qua, Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng quy định mới sẽ góp phần tạo sức ép giảm giá năng lượng, đồng thời bảo đảm nguồn khí đốt phục vụ nhu cầu trong nước. Ông nhấn mạnh khí đốt có vai trò quan trọng trong sưởi ấm, hỗ trợ hệ thống năng lượng tái tạo và duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp.

Dự luật được Thượng viện thông qua vào cuối ngày 26/11, sau khi liên minh đối lập Tự do - Quốc gia cam kết không ngăn cản văn bản này, sau quyết định của Chính phủ Công đảng về việc miễn áp dụng cơ chế mới đối với bang Tây Australia. Sau đó, dự luật được chuyển lại Hạ viện và thông qua ngày 27/11.

Tây Australia hiện chiếm khoảng 2/3 tổng lượng LNG xuất khẩu của cả nước và đã áp dụng chính sách dành riêng 15% nguồn cung khí đốt cho thị trường nội địa. Bang này không kết nối với thị trường khí đốt bờ Đông Australia, nơi có nhu cầu cao nhất nhưng nguồn cung đang suy giảm.

Trong khoảng một thập kỷ qua, thị trường khí đốt bờ Đông Australia phải đối mặt với tình trạng nguồn cung thắt chặt, giá tăng và nguy cơ thiếu hụt. Sản lượng từ các mỏ khí đốt ngoài khơi bang Victoria, vốn là nguồn cung chủ yếu trước đây, liên tục giảm. Một số doanh nghiệp xuất khẩu LNG tại khu vực này thậm chí phải mua khí đốt từ thị trường nội địa để đáp ứng các cam kết xuất khẩu.

Tuy nhiên, chính sách cũng vấp phải ý kiến lo ngại rằng việc buộc doanh nghiệp dành một phần sản lượng cho thị trường nội địa có thể khiến giá khí đốt giảm đến mức làm suy yếu động lực thăm dò và đầu tư vào các nguồn tài nguyên mới.

Hội đồng Doanh nghiệp Australia cho rằng hiệu quả của chính sách sẽ phụ thuộc vào khả năng vừa giảm chi phí năng lượng, vừa duy trì môi trường thuận lợi cho đầu tư và bảo đảm uy tín của Australia với tư cách là đối tác thương mại đáng tin cậy.