Thừa khí xuất khẩu, lo thiếu khí tiêu dùng

Ngày 27/11, Chính phủ Australia thông báo Quốc hội nước này đã thông qua gói luật về bảo đảm nguồn cung khí đốt trong nước. Theo quy định mới, các doanh nghiệp xuất khẩu LNG sẽ phải cung cấp cho thị trường nội địa lượng khí đốt tương đương tối đa 20% khối lượng xuất khẩu hằng năm.

Cơ chế cấp giấy phép xuất khẩu dự kiến được triển khai từ ngày 1/1/2027, trong khi nghĩa vụ cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa bắt đầu từ ngày 1/1/2028.

Australia từ lâu đã phải đối mặt với một nghịch lý: ngành công nghiệp LNG phát triển mạnh, mang lại nguồn thu lớn từ xuất khẩu, nhưng nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp trong nước vẫn phải sử dụng khí đốt với giá cao.

Tình trạng này đặc biệt rõ rệt tại miền Đông Australia, nơi tập trung các thành phố lớn, đông dân cư và nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp.

Tàu chuyên dụng vận chuyển LNG tại khu vực cảng Gladstone, Australia. (Ảnh: LNG Prime)

Kể từ khi hoạt động xuất khẩu LNG tại bang Queensland bắt đầu vào năm 2015, thị trường khí đốt miền Đông Australia ngày càng chịu ảnh hưởng của giá năng lượng quốc tế. Các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh với khách hàng nước ngoài để mua khí đốt, trong khi sản lượng tại những mỏ khí lâu năm ở bang Victoria đang suy giảm.

Giá khí đốt cao cũng là một trong những nguyên nhân góp phần khiến một số cơ sở sản xuất nhựa và phân bón tại Australia phải đóng cửa.

Bài học từ miền Tây

Trên thực tế, dành một phần khí đốt cho thị trường nội địa không phải là chính sách mới tại Australia. Bang Tây Australia đã áp dụng cơ chế tương tự trong khoảng hai thập niên, yêu cầu dành lượng khí đốt tương đương 15% sản lượng LNG xuất khẩu cho nhu cầu trong bang.

Chính sách này đã góp phần tạo ra sự khác biệt đáng kể về giá khí đốt giữa hai miền.

Theo số liệu được hãng truyền thông ABC của Australia công bố, trong năm tài chính 2024-2025, giá khí đốt nội địa trung bình tại Tây Australia là 7,45 AUD/gigajoule (đơn vị đo năng lượng). Trong khi đó, các khách hàng miền Đông ký hợp đồng dài hạn với mức giá khoảng 12-13 AUD/gigajoule.

Một khó khăn của Australia là hệ thống đường ống khí đốt giữa miền Tây và miền Đông không được kết nối trực tiếp. Vì vậy, nguồn khí dồi dào ở miền Tây không thể dễ dàng bù đắp tình trạng thiếu hụt tại miền Đông.

Theo quy định vừa được thông qua, Tây Australia tiếp tục duy trì cơ chế riêng. Chính sách mới sẽ tác động chủ yếu đến các dự án LNG tại miền Đông, nơi có sự tham gia của những doanh nghiệp lớn như Shell, Santos và Origin Energy.

Bài toán lợi ích

Chính phủ Australia kỳ vọng việc tăng nguồn cung khí đốt trong nước sẽ giúp giảm giá năng lượng, cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp dầu khí lại lo ngại rằng những quy định mới có thể làm giảm sức hấp dẫn của các dự án thăm dò và khai thác khí đốt.

Việc tìm kiếm và phát triển một mỏ khí mới thường đòi hỏi nhiều năm chuẩn bị cùng nguồn vốn lớn. Nếu doanh nghiệp không thể dự đoán được giá bán và điều kiện tiêu thụ sản phẩm trong tương lai, quyết định đầu tư có thể bị trì hoãn.

Tập đoàn Shell cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các doanh nghiệp phải bán khí đốt trong nước với mức giá thấp hơn chi phí sản xuất.

Đây là bài toán cân bằng giữa lợi ích trước mắt của người tiêu dùng và nhu cầu duy trì nguồn cung lâu dài. Nếu không có thêm các dự án khai thác mới để bù đắp sản lượng suy giảm tại những mỏ khí lâu năm, tình trạng thiếu hụt vẫn có thể tái diễn.

Châu Á thêm nỗi lo

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là những thị trường quan trọng của ngành công nghiệp LNG Australia. Trong nhiều năm, nguồn cung từ quốc gia này đã góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực Đông Bắc Á.

Trong bối cảnh nguồn cung LNG từ Trung Đông còn nhiều bất ổn, những thay đổi trong chính sách năng lượng của Australia càng được các nước nhập khẩu quan tâm.

Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa với việc Australia sẽ cắt giảm ngay 20% lượng LNG xuất khẩu. Nghĩa vụ cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa có thể được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế. Các cam kết xuất khẩu hiện hữu cũng được bảo vệ theo những điều kiện của cơ chế mới.

Ảnh hưởng đáng kể hơn có thể xuất hiện trong quá trình đàm phán các hợp đồng LNG tương lai, khi người mua phải tính đến những thay đổi về nguồn cung, chi phí và chính sách tại Australia.

Đối với các nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào LNG nhập khẩu, diễn biến tại Australia cho thấy ngoài yếu tố giá cả, việc đa dạng hóa nguồn cung và lựa chọn thời hạn hợp đồng phù hợp sẽ ngày càng quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng.

Nh.Thạch