Australia: Thị trường tỷ USD cho ngành gỗ Việt

Dư địa từ thị trường nhập khẩu tỷ USD

Thông tin tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10/2026, do Cục Xúc tiến thương mại ( Bộ Công Thương) tổ chức gần đây, bà Trần Thị Thanh Mỹ, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Australia cho hay, trong năm tài chính 2024 - 2025, tổng giá trị nhập khẩu lâm sản và gỗ của Australia đạt khoảng 6,83 tỷ AUD, tương đương 5 tỷ USD, tăng xấp xỉ 5% so với năm tài chính trước đó.

Việt Nam hiện là đối tác cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ bảy của Australia. Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang Australia đạt 125,4 triệu USD, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, ngành gỗ Việt Nam đã có vị trí nhất định tại thị trường Australia, khoảng cách giữa quy mô nhập khẩu của thị trường và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn, nhất là khi doanh nghiệp xác định đúng phân khúc và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là nhu cầu gỗ phục vụ xây dựng tại Australia được dự báo có thể tăng khoảng 50% từ nay đến năm 2050. Triển vọng này tạo cơ hội cho các nhà cung cấp vật liệu gỗ, sản phẩm gỗ công nghiệp và nội thất phục vụ các dự án nhà ở, công trình thương mại.

Phân tích về các nhóm hàng có tiềm năng xuất khẩu sang Australia, bà Trần Thị Thanh Mỹ cho hay, đồ nội thất gồm: Bàn, ghế, tủ, giường và đồ nội thất phòng khách, phòng ngủ là phân khúc đáng quan tâm. Năm 2024, Australia nhập khẩu nhóm hàng này với kim ngạch khoảng 557 triệu USD.

Bên cạnh nội thất truyền thống, các sản phẩm có tính linh hoạt, dễ di chuyển cũng được đánh giá có khả năng mở rộng thị trường. Xu hướng này gắn với nhu cầu sử dụng không gian hiệu quả, sự tiện nghi và khả năng thay đổi công năng trong sinh hoạt.

Việt Nam hiện là đối tác đứng thứ 7 trong xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ và Australia.

Đối với nhóm sản phẩm phục vụ xây dựng, cơ hội tập trung ở vật liệu gỗ và sản phẩm chế biến đáp ứng nhu cầu của các dự án nhà ở, công trình thương mại thuộc phân khúc giá trung bình. Đây cũng là nhóm hàng đòi hỏi doanh nghiệp chú trọng chất lượng, độ ổn định của nguồn cung và khả năng đáp ứng tiến độ giao hàng.

Về thị hiếu, người tiêu dùng Australia có xu hướng ưa chuộng thiết kế hiện đại, tối giản, màu sắc tự nhiên, độ bền cao và khả năng chịu tác động của thời tiết. Các sản phẩm sử dụng vật liệu tái chế hoặc có chứng nhận quản lý rừng bền vững cũng có lợi thế khi tiếp cận nhóm khách hàng quan tâm đến môi trường.

Dù vậy, bà Trần Thị Thanh Mỹ cùng nhận định, thị trường Australia không hoàn toàn thuận lợi. Trong thời gian qua, lãi suất tăng, thị trường nhà ở gặp khó khăn, giao dịch và tốc độ xây dựng nhà ở chậm lại đã ảnh hưởng đến nhu cầu đồ nội thất và vật liệu gỗ. Áp lực lạm phát, chi phí sinh hoạt cũng khiến người tiêu dùng thận trọng hơn, ưu tiên sản phẩm có giá hợp lý và giá trị sử dụng cao.

Cùng với đó, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với các nhà cung cấp từ Trung Quốc, Malaysia và Indonesia trên cả ba phương diện giá thành, mẫu mã và tốc độ giao hàng. Chi phí logistics trên tuyến Đông Nam Á - châu Đại Dương cũng là yếu tố cần tính toán khi xây dựng phương án kinh doanh.

Vì vậy, để mở rộng xuất khẩu sang Australia, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ nhu cầu từng phân khúc, kiểm soát chi phí sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu và nâng cao khả năng dự báo thị trường để hạn chế rủi ro.

Minh bạch nguồn gốc, tăng kết nối với nhà nhập khẩu

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng thông tin, một trong những yêu cầu quan trọng khi xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Australia là bảo đảm tính hợp pháp và khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Từ tháng 3/2025, Australia áp dụng các sửa đổi liên quan đến luật chống khai thác gỗ bất hợp pháp. Đối với các sản phẩm thuộc diện điều chỉnh, nhà nhập khẩu phải thực hiện thẩm tra trách nhiệm, thu thập thông tin về loài gỗ, nơi khai thác, cơ sở cung ứng và đánh giá rủi ro liên quan.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị hồ sơ nguyên liệu đầy đủ, đồng bộ và có khả năng kiểm chứng. Thông tin về loại gỗ, vùng trồng, nguồn gốc nguyên liệu và cơ sở chế biến cần được quản lý xuyên suốt, tránh tình trạng thiếu hoặc không thống nhất giữa các chứng từ.

Bên cạnh đó, sản phẩm gỗ và nội thất nhập khẩu phải đáp ứng những điều kiện liên quan đến an toàn sinh học, kiểm dịch và nhãn mác theo quy định của Australia. Đặc biệt, bao bì gỗ thuộc phạm vi điều chỉnh phải tuân thủ quy định về biện pháp kiểm dịch thực vật, bao gồm các yêu cầu xử lý phù hợp như xử lý nhiệt hoặc xông hơi khử trùng.

“Nếu không đáp ứng yêu cầu, hàng hóa có thể bị giữ lại, buộc tái xuất hoặc phát sinh thêm chi phí, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và uy tín của doanh nghiệp. Vì vậy, việc cập nhật quy định nhập khẩu cần được thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị đơn hàng, thay vì chỉ kiểm tra khi hàng đã lên đường”, bà Trần Thị Thanh Mỹ nhấn mạnh. Đồng thời cho biết, doanh nghiệp cũng cần minh bạch hợp đồng, sổ sách và thông tin giao dịch để hạn chế rủi ro liên quan đến gian lận giá hoặc lẩn tránh thuế.

Trong quá trình thâm nhập thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối trực tiếp với đối tác có vai trò rất quan trọng. Theo bà Trần Thị Thanh Mỹ, Thương vụ Việt Nam tại Australia có thể phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, các đơn vị phụ trách thị trường nước ngoài và thương mại đa biên, cùng các hiệp hội ngành hàng, tổ chức những hoạt động kết nối có mục tiêu, trong đó có các phiên kết nối B2B trực tiếp, trực tuyến và hội nghị chuyên đề.

Một kênh tiếp cận khác là doanh nghiệp có thể tham gia các triển lãm chuyên ngành lớn về xây dựng, nội thất và vật liệu xây dựng tại Australia, như: Sydney Expo, Melbourne Build Expo và Design Show Australia.

“Hằng năm, thương vụ đều tổng hợp các triển lãm chuyên ngành uy tín tại Australia và gửi Cục Xúc tiến thương mại để thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp để tìm hiểu thêm về sự kiện phù hợp với sản phẩm và định hướng thị trường”, bà Trần Thị Thanh Mỹ cho hay.

Với quy mô nhập khẩu khoảng 5 tỷ USD mỗi năm và nhu cầu dài hạn gắn với xây dựng, nhà ở, Australia là thị trường đáng để doanh nghiệp gỗ Việt Nam đầu tư nghiên cứu.