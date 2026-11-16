Australia: Tập đoàn bán lẻ Coles điều tra sự cố tấn công mạng

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán Australia (ASX) ngày 16/11, Coles Group cho biết đã liên hệ với Trung tâm An ninh mạng Australia (ACSC) và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý liên quan trong quá trình điều tra.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tập đoàn chưa phát hiện bằng chứng cho thấy dữ liệu của khách hàng, nhân viên hoặc nhà cung cấp bị truy cập trái phép, xâm phạm hoặc đưa ra khỏi hệ thống. Coles cũng đã thuê các chuyên gia an ninh mạng quốc tế hỗ trợ khoanh vùng sự cố, ngăn chặn nguy cơ phát sinh và tăng cường bảo vệ môi trường công nghệ thông tin nội bộ.

Trong thông tin cập nhật trên trang web dành cho khách hàng, Coles cho biết hiện chưa ghi nhận dấu hiệu ảnh hưởng đến tài khoản chương trình khách hàng thân thiết Flybuys, các loại thẻ quà tặng và những dịch vụ thuê bao Coles Plus, Coles Plus Delivery hay QuiteLike. Tuy nhiên, tập đoàn đang kiểm tra phản ánh của một nhóm nhỏ khách hàng gặp trục trặc với dịch vụ đặt hàng trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng Liquorland, đơn vị kinh doanh rượu thuộc hệ thống Coles. Chưa có thông tin xác nhận sự cố này có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công mạng hay không.

Coles khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, khách hàng có thể tiếp tục mua sắm tại các siêu thị và trên nền tảng trực tuyến. Tập đoàn cho biết khách hàng hiện chưa cần thực hiện biện pháp xử lý đặc biệt đối với tài khoản, song khuyến nghị tăng cường cảnh giác trước các nguy cơ lừa đảo.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn tại Australia phải đối mặt với những rủi ro ngày càng gia tăng về an ninh mạng và bảo mật dữ liệu. Đáng chú ý, cùng thời điểm Coles công bố sự cố, tập đoàn bán lẻ Woolworths cũng đang điều tra phản ánh của khách hàng về tình trạng số dư một số thẻ quà tặng điện tử WISH bị sử dụng trái phép. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy hai vụ việc có liên quan với nhau.