Australia sớm loại biên trực thăng Eurocopter Tiger để rảnh tay viện trợ Ukraine?

Lễ chia tay các trực thăng tấn công Eurocopter Tiger thuộc biên chế Trung đoàn Hàng không Lục quân số 1 của Australian được thông báo đã diễn ra vào ngày 24/9/2026.

"Việc hoàn thành các chuyến bay huấn luyện của trực thăng tấn công Tiger là một sự kiện quan trọng đối với Trung đoàn Hàng không Lục quân số 1".

"Sự kiện trên mở ra giai đoạn mới khi đơn vị tiếp tục được triển khai đến Townsville và tăng cường sức mạnh thông qua trực thăng tấn công AH-64E Apache tối tân hơn", Tư lệnh Hàng không Lục quân Australia - Thiếu tướng David Gaffner cho biết.

Phiên bản ARH Tiger của Australia được phát triển dựa trên thiết kế trực thăng Eurocopter Tiger của Pháp, với một số sửa đổi theo yêu cầu chính quyền quốc gia này.

Máy bay lên thẳng này được trang bị pháo Giat 30-781 cỡ 30 mm ở mũi, kính ngắm trên nóc buồng lái đi kèm giá treo rocket dưới cánh, khả năng chống tăng được Australia tăng cường thông qua tích hợp tên lửa AGM-114 Hellfire của Mỹ.

Australia chọn trực thăng Eurocopter Tiger để đáp ứng các yêu cầu của Dự án AIR 87, Canberra ký hợp đồng chính thức trị giá 1,1 tỷ AUD (thời giá năm 2001) vào ngày 14/8/2001 để mua máy bay và hợp đồng hỗ trợ trọn vòng đời trị giá 397 triệu AUD.

Công ty con của Eurocopter là Australian Aerospace đã thành lập một cơ sở sản xuất địa phương để lắp ráp máy bay trực thăng và sản xuất các bộ phận cho toàn bộ chương trình.

Theo các điều khoản thỏa thuận, 4 chiếc trực thăng tấn công Tiger đầu tiên được lắp ráp hoàn chỉnh tại châu Âu, trong khi 18 chiếc còn lại lắp ráp tại Brisbane bắt đầu từ tháng 4/2003.

Năm 2016, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Australia (ANAO) đã tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện chương trình mua sắm, phát hiện ra nhiều vấn đề liên quan đến cả việc cung cấp trực thăng và hoạt động vận hành sau đó.

Trước những vướng mắc về việc duy trì hệ số kỹ thuật đảm bảo khả năng sẵn sàng trực chiến của phi đội trực thăng và chi phí vận hành cao hơn dự kiến, Canberra bắt đầu tìm kiếm sản phẩm thay thế.

Tới tháng 1/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Australia lúc đó là bà Linda Reynolds tuyên bố việc Canberra sẽ mua trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian do Mỹ sản xuất sau một cuộc đấu thầu quốc tế.

Tháng 6/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán trực thăng tấn công AH-64E Apache, Lục quân Australia nhận được những chiếc đầu tiên vào tháng 10/2025. Tổng cộng 29 máy bay dự kiến ​​sẽ được giao vào năm 2029 theo hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD.

Thỏa thuận ​​bao gồm không chỉ riêng trực thăng Apache mà còn đi kèm 64 động cơ T700-GE-701D (58 động cơ đã lắp đặt và 6 động cơ dự phòng), 29 kính ngắm quang học AN/ASQ-170, thiết bị nhìn đêm cho phi công và các hệ thống khác.

Vũ khí đi kèm phi đội AH-64 gồm có 85 tên lửa chống tăng AGM-114R Hellfire và 2.000 tên lửa dẫn đường APKWS-GS cỡ 70 mm.

Tại thời điểm cuối năm 2025, có thông tin cho biết Australia đang đánh giá yêu cầu của Ukraine về việc bàn giao trực thăng tấn công Tiger, nhiều khả năng chúng sẽ được cung cấp cho Kyiv sau khi nghỉ hưu tương tự trường hợp xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams.