Biểu tượng của mạng xã hội Instagram trên màn hình điện thoại. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 25/11, Quốc hội Australia thông qua luật mới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn của người dùng, đặc biệt là trẻ vị thành niên, đồng thời cho phép người dùng từ chối các thuật toán cá nhân hóa nội dung. Các tập đoàn công nghệ vi phạm có thể đối mặt mức phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu hoặc 109 triệu AUD (khoảng 78 triệu USD), tùy mức nào cao hơn.

Dự luật mang tên Digital Duty of Care được thông qua sau thỏa thuận vào phút chót giữa Công đảng cầm quyền và đảng Xanh. Theo quy định mới, các nền tảng phổ biến như X, TikTok và Instagram phải cho phép người dùng lựa chọn không sử dụng thuật toán cá nhân hóa vốn quyết định những nội dung xuất hiện trên bảng tin.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp công nghệ phải chịu trách nhiệm bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi trước những nội dung độc hại, bao gồm nội dung khiêu dâm, bắt nạt trực tuyến, cổ súy tội phạm và khuyến khích các hành vi gây rối loạn ăn uống. Luật dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells nhấn mạnh các tập đoàn công nghệ không thể tiếp tục né tránh trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người dùng trên nền tảng của mình. Theo bà, quy định mới sẽ giúp người dân có thêm quyền kiểm soát những nội dung mà bản thân và gia đình tiếp cận trên không gian mạng.

Tuy nhiên, luật cũng vấp phải phản đối từ phe bảo thủ, cho rằng quy định trao cho chính phủ quá nhiều quyền kiểm soát ngôn luận. Đại sứ Mỹ tại Australia David Brat cảnh báo các biện pháp này có thể khiến các nền tảng kiểm duyệt cả những nội dung hợp pháp, đồng thời tạo gánh nặng tuân thủ không cân xứng đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Động thái trên tiếp nối lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số ứng dụng mạng xã hội mà Australia ban hành năm ngoái. New Zealand, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét các biện pháp tương tự nhằm kiểm soát tác động của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên./.