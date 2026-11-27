Biểu tượng một số nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo luật mới, các tập đoàn công nghệ vi phạm có thể đối mặt với mức phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu hoặc 109 triệu AUD (khoảng 78 triệu USD), tùy mức nào cao hơn.

Các nền tảng như X, TikTok và Instagram phải cho phép người dùng từ chối sử dụng thuật toán cá nhân hóa nội dung, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi trước các nội dung độc hại như khiêu dâm, bắt nạt trực tuyến, cổ súy tội phạm và khuyến khích hành vi gây rối loạn ăn uống.

Luật dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells cho biết, quy định mới sẽ giúp người dân có thêm quyền kiểm soát những nội dung mà bản thân và gia đình tiếp cận trên không gian mạng.

Động thái này tiếp nối lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội của Australia. New Zealand, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét các biện pháp tương tự.