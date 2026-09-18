Australia siết quy định di trú, tăng kiểm soát đối với sinh viên quốc tế

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Các biện pháp mới đáng chú ý đối với giáo dục quốc tế, trong đó có việc hạn chế người thân đi cùng sinh viên, siết quy định chuyển tiếp chương trình học và tăng kiểm tra năng lực tài chính của người xin thị thực sinh viên.

Ngày 17/9/2026, phát biểu tại National Press Club, Bộ trưởng Tony Burkecho biết Australia cần chuyển từ hệ thống di cư chủ yếu dựa trên nhu cầu sang cách tiếp cận chú trọng hơn tới khả năng đáp ứng của nhà ở, cơ sở hạ tầng và nhu cầu của nền kinh tế.

Đối với lĩnh vực giáo dục quốc tế, thay đổi đáng chú ý là hạn chế quyền đưa người thân sang Australia của sinh viên quốc tế và người có thị thực sau tốt nghiệp. Theo chính sách mới, sinh viên và người mới tốt nghiệp sẽ không còn đương nhiên được đưa người thân đi cùng. Tuy nhiên, một số ngoại lệ sẽ được áp dụng đối với công dân các nước Thái Bình Dương và ASEAN, cũng như sinh viên theo học một số chương trình nhất định, trong đó có chương trình tiến sĩ (PhD). Những gia đình hiện đang ở Australia sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới.

Chính phủ Australia đồng thời sẽ siết chặt quy định về quá trình học tập và chuyển đổi chương trình của sinh viên quốc tế. Sinh viên vẫn có thể gia hạn thị thực nếu có lý do chính đáng và được phép chuyển chương trình học, nhưng về nguyên tắc sẽ phải chuyển theo hướng nâng dần trình độ đào tạo.

Theo Bộ trưởng Burke, biện pháp này nhằm hạn chế tình trạng sinh viên liên tục chuyển đổi giữa các cơ sở hoặc chương trình đào tạo với mục tiêu thực chất là kéo dài thời gian ở Australia để phục vụ mục đích di cư. Chính phủ muốn hệ thống giáo dục quốc tế tập trung vào kết quả học tập, thay vì trở thành con đường để người nước ngoài chuyển tiếp qua nhiều loại thị thực nhằm duy trì quyền lưu trú.

Một điểm đáng chú ý là chỉ tiêu kế hoạch đối với thị thực sinh viên chưa thay đổi. Chính phủ vẫn giữ nguyên số lượng hồ sơ dự kiến xử lý. Như vậy, các biện pháp lần này tập trung nhiều hơn vào điều kiện, chất lượng và mục đích của người nhập cảnh, thay vì cắt giảm trực tiếp số lượng sinh viên được tiếp nhận theo kế hoạch.

Tuy nhiên, việc xét duyệt hồ sơ sẽ được kiểm soát chặt hơn. Bộ trưởng Burke xác nhận Chính phủ tăng cường kiểm tra năng lực tài chính của người xin thị thực sinh viên, đặc biệt đối với những quốc gia có tỷ lệ hồ sơ bị từ chối gia tăng.

Mục tiêu là bảo đảm người học thực sự có đủ khả năng tài chính để chi trả cho học phí và sinh hoạt tại Australia, thay vì phải đi làm trong thời gian học để trang trải chi phí và sau đó tìm cách chuyển sang các con đường di trú khác.

Bên cạnh giáo dục quốc tế, Chính phủ cũng điều chỉnh chính sách di cư diện tay nghề. Các kỹ năng liên quan đến xây dựng và phát triển nhà ở sẽ được tăng mức ưu tiên trong hệ thống tính điểm, tương đương với mức điểm hiện áp dụng đối với bằng cấp đại học. Hồ sơ lao động trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thủy sản, tài nguyên và giảng dạy cũng sẽ được ưu tiên xử lý.

Australia cũng thay đổi đáng kể chương trình làm việc kỳ nghỉ (Working Holiday Maker). Thị thực năm thứ hai và thứ ba sẽ được cấp thông qua hình thức bốc thăm. Yêu cầu về thời gian làm việc tại các khu vực vùng miền vẫn được duy trì.

Để tăng cường thực thi pháp luật di trú, Chính phủ dự kiến bổ sung 100 cán bộ thực thi và 250 giường tại các cơ sở tạm giữ, trong bối cảnh tăng cường xử lý những trường hợp ở quá hạn thị thực.

Đối với ngành giáo dục quốc tế, các tổ chức trong lĩnh vực này đánh giá chính sách mới có cả tác động thuận lợi và thách thức.

Ông Phil Honeywood, Giám đốc điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Australia (IEAA), cho biết Chính phủ không thay đổi điều kiện đối với thị thực làm việc sau tốt nghiệp subclass 485. Chính phủ cũng không yêu cầu sinh viên phải ra nước ngoài để xin thị thực mới khi chuyển chương trình học, mặc dù ý tưởng về một loại “thị thực chuyển tiếp” vẫn đang được xem xét.

Theo ông Honeywood, việc hạn chế người thân đi cùng, với một số ngoại lệ như nghiên cứu sinh PhD và sinh viên được tài trợ, có thể khiến Australia giảm sức hấp dẫn đối với sinh viên đến từ một số thị trường nguồn quan trọng. Ông đồng thời kỳ vọng việc Chính phủ tập trung vào nhóm “sinh viên thực sự” sẽ đi kèm với tỷ lệ phê duyệt thị thực phù hợp hơn với những người đáp ứng đủ yêu cầu.

Nhìn chung, các thay đổi mới cho thấy Australia đang tiếp tục tái định hướng chính sách di trú theo hướng kiểm soát chặt hơn chất lượng và mục đích của dòng người nhập cảnh, trong khi vẫn duy trì vai trò của giáo dục quốc tế đối với nền kinh tế. Với sinh viên quốc tế, trọng tâm chính sách ngày càng chuyển sang yêu cầu chứng minh mục đích học tập thực chất, năng lực tài chính và lộ trình học tập hợp lý, thay vì chỉ dựa vào khả năng tiếp tục gia hạn hoặc chuyển đổi thị thực.

Đối với các cơ sở giáo dục và thị trường cung cấp sinh viên quốc tế, những thay đổi về quyền đưa người thân đi cùng, yêu cầu về tiến trình học tập và kiểm tra tài chính được dự báo sẽ là những yếu tố cần đặc biệt lưu ý trong quá trình tư vấn và tuyển sinh sinh viên sang Australia trong thời gian tới.