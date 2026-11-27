Trụ sở Quốc hội Australia ở Canberra. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các tập đoàn công nghệ vi phạm có thể đối mặt mức phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu, hoặc 109 triệu AUD (khoảng 78 triệu USD). Luật An toàn trực tuyến sửa đổi được thông qua ngày 25/11, sau khi Công đảng cầm quyền và đảng Xanh đạt thỏa thuận vào phút chót.

Theo quy định mới, các nền tảng phổ biến như X, TikTok và Instagram phải cho phép người dùng lựa chọn không sử dụng thuật toán cá nhân hóa vốn quyết định những nội dung xuất hiện trên bảng tin. Các doanh nghiệp công nghệ phải chịu trách nhiệm bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi trước những nội dung độc hại, bao gồm nội dung khiêu dâm, bắt nạt trực tuyến, cổ súy tội phạm và khuyến khích các hành vi gây rối loạn ăn uống. Luật dự kiến có hiệu lực sau 12 tháng.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells nhấn mạnh, các tập đoàn công nghệ không thể né tránh trách nhiệm của mình. Quy định mới sẽ giúp người dân có thêm quyền kiểm soát nội dung mà bản thân và gia đình tiếp cận trên không gian mạng. Tuy nhiên, phe bảo thủ cho rằng, quy định trao cho chính phủ quá nhiều quyền kiểm soát ngôn luận.

Luật An toàn trực tuyến sửa đổi được thông qua tiếp nối luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số ứng dụng mạng xã hội ban hành năm 2025 và trong bối cảnh Australia đang đẩy mạnh xây dựng khuôn khổ quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng công nghệ lớn, nhằm bảo đảm an toàn số và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Phát biểu ngày 24/11, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhấn mạnh, AI là một trọng tâm trong chương trình nghị sự đối ngoại và an ninh quốc gia. Chính phủ sẽ xây dựng cách tiếp cận dựa trên các nguyên tắc và lợi ích quốc gia, trong đó ban hành quy chuẩn bắt buộc liên quan năng lượng, nguồn nước, địa điểm xây dựng hạ tầng, an toàn và an ninh; tiếp tục hợp tác quốc tế thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn, quy tắc và cơ chế bảo vệ chung đối với AI.