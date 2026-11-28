Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong công bố gói hỗ trợ máy bay không người lái mới kéo dài 4 năm của Chính phủ Australia dành cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, ngày 21/7/2026. (Nguồn: DFAT)

Theo đó, Australia đang hỗ trợ hợp tác giữa chính phủ và các thể chế thông qua các hoạt động hàng hải thực tiễn để giúp giải quyết các thách thức chung và duy trì luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc.

Các quan hệ đối tác hỗ trợ các hoạt động hàng hải thực tiễn bao gồm phát triển kỹ năng, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi học thuật, đối thoại chính sách và chuyển giao công nghệ. Ví dụ: Thực thi luật hàng hải và nâng cao nhận thức về phạm vi hoạt động thông qua Lực lượng Biên phòng Australia; bảo tồn rạn san hô thông qua Viện Khoa học Hàng hải Australia, lập bản đồ không gian địa lý và ranh giới hàng hải thông qua Cơ quan Khoa học địa chất Australia; bảo vệ và giám sát biển thông qua Bộ Biến đổi khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước (DCCEEW), và quản trị môi trường biển thông qua Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia.

Bên cạnh đó, Australia cũng tiếp tục một loạt các sáng kiến ​​nhằm hỗ trợ các quốc gia quản lý lãnh hải và môi trường biển, duy trì Luật Biển: Chương trình Chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý (IUU) và thúc đẩy nghề cá bền vững ở Đông Nam Á trị giá 14,4 triệu AUD do Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia thực hiện.

Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong tham gia Lễ khánh thành Viện Hàng hải Đông Nam Á thuộc Trung tâm quốc gia Australia về Tài nguyên và An ninh đại dương (ANCORS), ngày 4/12/2024 Đại học Wollongong (UoW), Malaysia . (Nguồn: DFAT)

Xây dựng năng lực về Luật Hàng hải, quản trị và điều phối thông qua quan hệ đối tác với Trung tâm Tài nguyên và An ninh Đại dương quốc gia Australia (ANCORS) tại Đại học Wollongong, bao gồm: Thành lập Viện Hàng hải Đông Nam Á ANCORS tại Malaysia; mạng lưới Phụ nữ Đông Nam Á trong An ninh Hàng hải; các khóa học ngắn hạn và học bổng sau đại học về luật và an ninh hàng hải.

Thúc đẩy nghiên cứu học thuật và thảo luận chính sách về các vấn đề an ninh hàng hải thông qua sáng kiến ​​An ninh Xanh trị giá 2,4 triệu AUD, một liên minh các trường Đại học Australia do La Trobe Asia dẫn đầu.

(theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia)