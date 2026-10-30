Australia rà soát nhập khẩu trái cây do cảnh báo rủi ro sinh học. Ảnh minh họa: TTXVN

Chính phủ Australia đang tiến hành rà soát các hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu trái cây từ nước ngoài, vốn đang vấp phải làn sóng phản đối từ nông dân nội địa về nguy cơ mất an toàn sinh học và áp lực cạnh tranh.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, căn cứ theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) của Australia, hiện có 6 hồ sơ nhập khẩu trái cây đang trải qua quy trình Đánh giá Rủi ro Nhập khẩu An toàn Sinh học hoặc rà soát tiêu chuẩn, bao gồm: chuối Philippines, ổi Đài Loan, kiwi Trung Quốc, trái cây hạch (như mận, đào, mơ...) Nhật Bản, cùng dứa từ Ấn Độ và Indonesia.

Bộ Nông nghiệp Australia chưa đặt ra thời hạn chót cho quá trình kiểm duyệt này và Chính phủ khẳng định ngay cả khi các mặt hàng trên được cấp phép, hoạt động nhập khẩu sẽ bị đình chỉ ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm an toàn sinh học.

Tuy nhiên, những người trồng dứa và chuối nội địa vẫn tỏ ra hoài nghi. Ông William Oakes, một nông dân trồng dứa thế hệ thứ tư tại bang Queensland với sản lượng 1,2 triệu quả mỗi năm, cho biết sự xuất hiện của trái cây nhập khẩu là một mối lo ngại thực sự. Ông nhấn mạnh lợi nhuận của người nông dân Australia vốn đang bị đè nặng bởi chi phí leo thang và ngành nông nghiệp nội địa hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đồng quan điểm, ông Paul Inderbitzin, một nông dân trồng chuối tại bang Queensland, cho rằng năng lực ứng phó sâu bệnh của ngành là có giới hạn, đồng thời đặt câu hỏi về việc tại sao phải đánh đổi sự an toàn của toàn bộ ngành nông nghiệp chỉ vì một vài lợi ích thương mại nhỏ lẻ.

Phản hồi trước những lo ngại của các trang trại, Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Julie Collins cam kết Chính phủ sẽ "không bao giờ thỏa hiệp về an toàn sinh học" và luôn ưu tiên hậu thuẫn các nhà sản xuất trong nước. Tuy nhiên, bà Collins lưu ý rằng thương mại tự do mang lại lợi ích hai chiều và chính nông dân Queensland đã hưởng lợi lớn khi xuất khẩu hơn 17 tỷ AUD (11,96 tỷ USD) các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm trong năm tài chính vừa qua.

Dù vậy, Giám đốc điều hành tổ chức Người trồng Rau quả Queensland, ông Scott Kompo-Harms, cảnh báo giới chủ trang trại đang bị bủa vây từ nhiều phía. Áp lực chi phí nhiên liệu, vận tải, cùng tình trạng thiếu hụt lao động thời vụ đang bào mòn mạnh mẽ biên lợi nhuận của người nông dân.

Ông nhấn mạnh Australia vốn là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu và phân bón nhập khẩu, giờ đây việc lại tiếp tục để hệ thống lương thực phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, an ninh lương thực và lợi ích lâu dài của người tiêu dùng Australia.