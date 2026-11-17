Dự án BIENCO tại Australia có nhiều nghiên cứu sản xuất các vật liệu công nghệ sinh học nhằm điều trị các vấn đề về nhãn khoa. (Ảnh: BIENCO)

Dự án mang tên BIENCO quy tụ các nhà khoa học vật liệu, bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa, kỹ sư cùng nhiều chuyên gia đến từ một số trường đại học và viện nghiên cứu của Australia. Theo bản báo cáo do Đại học Wollongong (Australia) công bố ngày 17/11, sáng kiến này đang hướng tới phát triển một giải pháp thay thế giác mạc hiến tặng.

Theo các nhà nghiên cứu, trên thế giới hiện có hơn 23 triệu người bị suy giảm thị lực do tổn thương giác mạc, xuất phát từ chấn thương, nhiễm trùng hoặc bệnh lý. Đối với trường hợp mù lòa do tổn thương giác mạc, ghép giác mạc là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất. Tuy nhiên, nguồn giác mạc hiến tặng hiện vẫn thấp hơn rất nhiều so nhu cầu trên toàn cầu.

Giáo sư danh dự Gordon Wallace, Giám đốc Viện nghiên cứu Polyme thông minh thuộc Đại học Wollongong cho biết, mục tiêu của dự án là ứng dụng công nghệ sinh học để tái tạo ba loại tế bào cấu thành giác mạc, đồng thời bảo đảm sự sắp xếp chính xác của các tế bào trong cấu trúc không gian ba chiều.

Bản báo cáo của Đại học Wollongong cho biết, nhóm nghiên cứu đã đạt được những kết quả nhất định trong bài kiểm tra về độ ổn định, độ trong suốt và độ bền, qua đó tái tạo được cấu trúc phức tạp của giác mạc.

Hiện nhóm đang nghiên cứu các cơ hội sản xuất nhằm chuyển từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu sang quy trình có khả năng mở rộng quy mô. Thành công của hướng nghiên cứu này không chỉ mở ra triển vọng ứng dụng trong điều trị các bệnh lý về giác mạc mà còn có thể tạo tiền đề phát triển những sản phẩm sinh học nhân tạo khác, trong đó có xương và da.