Australia nâng lãi suất lên mức cao nhất 18 năm

Thống đốc RBA Michele Bullock - Ảnh: The Guardian

Đây là lần thứ 5 RBA nâng lãi suất chủ chốt trong năm nay. Quyết định này phù hợp với dự báo của giới phân tích, khi 30 trong số 32 nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters dự đoán RBA sẽ tăng lãi suất.

Theo Reuters, số liệu lạm phát quý 3 cao hơn dự báo cùng những phát biểu cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách Australia đã lấn át lo ngại về tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất trong 5 năm.

Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 11, RBA cho biết sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để đưa lạm phát bền vững trở lại mục tiêu. Tuy nhiên, tuyên bố chính sách lần này không còn nội dung cho biết RBA có thể tiếp tục tăng lãi suất nếu cần thiết. Thị trường coi đây là tín hiệu cơ quan này nhiều khả năng sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

RBA thông qua quyết định tăng lãi suất với tỷ lệ phiếu 6-3, trong đó 3 thành viên muốn giữ nguyên lãi suất. Theo Thống đốc RBA Michele Bullock, nhóm thành viên phản đối lo ngại nhiều hơn về nguy cơ tăng trưởng kinh tế suy giảm, khi thị trường nhà đất đi xuống và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

LẠM PHÁT ĐƯỢC DỰ BÁO DAI DẲNG HƠN

Theo số liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Australia tăng 4,3% trong tháng 9, cao hơn mức tăng 4% của tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 3. Lạm phát cơ bản trong quý 3 tăng tốc lên 3,7%, mức cao nhất trong 2 năm, sau hơn 5 năm liên tục vượt biên độ mục tiêu 2-3% của RBA.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế công bố cùng ngày 3/11, RBA đã nâng mạnh dự báo lạm phát. Theo đó, lạm phát toàn phần được dự báo đạt 4,5% trong quý 4/2026, tiếp tục ở mức cao trong phần lớn năm 2027 và chỉ quay về biên độ mục tiêu vào nửa cuối năm 2027, muộn hơn 3 quý so với dự báo trước đó.

RBA nhận định giá nhiên liệu và các loại hàng hóa cơ bản tăng cao là nguyên nhân chính khiến triển vọng lạm phát xấu đi. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy giá các mặt hàng liên quan đến công nghệ tăng nhanh, trong khi đà mở rộng đầu tư vào trung tâm dữ liệu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu.

Tín hiệu RBA có thể sớm dừng tăng lãi suất lập tức tác động đến thị trường. Đồng đôla Australia giảm 0,3% xuống 0,6977 USD, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng đặt cược vào khả năng RBA giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Trước đó, sau cuộc họp tháng 9, bà Bullock nhận định lạm phát đang ở mức “quá cao”, do giá dầu leo thang vì chiến tranh Mỹ - Iran và chi tiêu trong nước tăng mạnh. Khi đó bà cho biết RBA sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu đó là điều cần thiết để kéo giảm lạm phát.

Tính chung, RBA đã nâng lãi suất tổng cộng 1,25 điểm phần trăm trong năm nay, cao hơn tổng mức cắt giảm 0,75 điểm phần trăm của năm 2025. Điều này đưa RBA vào nhóm ngân hàng trung ương có lập trường cứng rắn nhất trong các nền kinh tế phát triển, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng này.

Tại cuộc họp lần này, bà Bullock cho biết sau 5 lần tăng lãi suất, đây là thời điểm phù hợp để tạm dừng và đánh giá phản ứng của nền kinh tế.

“Rủi ro lạm phát vẫn phần nào nghiêng về phía tăng, và chúng tôi cần cảnh giác trước khả năng những rủi ro đó trở thành hiện thực”, bà Bullock phát biểu.

NỀN KINH TẾ CHỊU SỨC ÉP TỪ CHI PHÍ VAY CAO

Tăng trưởng kinh tế Australia đã chậm lại trong nửa đầu năm 2026. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 của nước này tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn mức tăng 2,5% của quý 1.

Theo hãng tin CNBC, thị trường nhà đất là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chính sách thắt chặt tiền tệ, và có thể trải qua đợt suy giảm mạnh nhất trong 40 năm. Diễn biến này được dự báo sẽ kìm hãm thêm chi tiêu của các hộ gia đình, khi giá nhà giảm kéo theo giá trị tài sản của họ sụt giảm.

Thị trường lao động cũng hạ nhiệt, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,7%, mức cao nhất trong 5 năm. Dù vậy, RBA vẫn đánh giá thị trường lao động còn hơi thắt chặt, tạo sức ép tăng lương và là một nguyên nhân làm gia tăng áp lực lạm phát. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo vượt 5% trong 2 năm tới.

Khi được hỏi về nguy cơ suy thoái kinh tế, bà Bullock cho biết đây “chưa phải kịch bản cơ sở” của RBA vào thời điểm này.

Ông Stephen Smith, chuyên gia tại công ty tư vấn kinh tế Deloitte Access Economics, nhận định kết quả bỏ phiếu 6-3 cho thấy RBA đang phải cân nhắc giữa việc kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, khi các hộ gia đình cắt giảm chi tiêu còn doanh nghiệp gặp khó khăn do nhu cầu sụt giảm.

“Quyết định tăng lãi suất hôm nay làm gia tăng nguy cơ tăng trưởng suy yếu nhiều hơn dự báo trong năm tới, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao”, ông Smith nhận định với Reuters.

Bà Katherine Palmer, Giám đốc chiến lược đầu tư tài sản thu nhập cố định tại BlackRock Australia, chi nhánh của tập đoàn quản lý tài sản BlackRock, dự báo RBA sẽ giữ nguyên lãi suất để đánh giá tác động của các đợt thắt chặt, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng tiếp nếu áp lực lạm phát không giảm.

Trong khi đó, ông Adam Boyton, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế Australia tại ngân hàng ANZ, nhận định lãi suất chủ chốt của RBA đã chạm hoặc tiến sát mức đỉnh. ANZ dự báo RBA sẽ không tăng lãi suất thêm.