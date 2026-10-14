Australia muốn tăng cường kết nối nông nghiệp với Việt Nam

Đại sứ Phạm Hùng Tâm tiếp và làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Australia Hamish McIntyre.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại buổi làm việc, Chủ tịch NFF Hamish McIntyre đánh giá cao những bước tiến ấn tượng của thị trường nông nghiệp Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác trọng điểm được cộng đồng doanh nghiệp Australia đặc biệt quan tâm. NFF đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ các đoàn công tác của Việt Nam sang tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các trang trại của nước này.

Ông McIntyre chia sẻ NFF được thành lập từ năm 1979, hiện có khoảng 80.000 hội viên là các chủ trang trại trên toàn Australia và 32 tổ chức trực thuộc. Ông nói, hiện nhiều trang trại thuộc mạng lưới hội viên NFF có nhu cầu tuyển dụng lao động nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Australia như thịt bò, thịt cừu, rượu vang, bông và len sang thị trường Việt Nam. Chủ tịch NFF kỳ vọng tổ chức này sẽ trở thành kênh kết nối hiệu quả, giúp doanh nghiệp hai bên sớm đạt được những thỏa thuận hợp tác thích hợp, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia.

Đánh giá cao những chia sẻ từ phía NFF, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã giới thiệu tổng quan về thế mạnh, tiềm năng và các định hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp của Chính phủ Việt Nam hiện nay. Đại sứ cũng thông tin chi tiết về những lĩnh vực cụ thể mà các địa phương của Việt Nam đang mời gọi đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư từ Australia.

Nhấn mạnh nhu cầu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm của các hiệp hội, doanh nghiệp nông nghiệp trong nước, Đại sứ khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ NFF kết nối trực tiếp với Hội Nông dân Việt Nam, cũng như các địa phương và doanh nghiệp có mong muốn hợp tác.

Nhằm cụ thể hóa các tiềm năng, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị NFF giới thiệu các doanh nghiệp Australia có năng lực hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Đại sứ cũng đề nghị NFF kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín để chuẩn bị cho việc đưa mặt hàng thịt kangaroo vào thị trường Việt Nam theo thỏa thuận mà hai bên mới đạt được.

Đồng thời, Đại sứ mong muốn NFF tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các cơ quan hữu quan trong Chính phủ Australia đẩy nhanh tiến trình tiếp nhận lao động, góp phần triển khai hiệu quả Thỏa thuận đưa lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Australia mà hai nước đã ký kết.