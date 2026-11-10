Australia thiết lập “hàng rào an toàn” mới đối với trí tuệ nhân tạo. Ảnh minh họa AI

Theo Thủ tướng, Australia sẽ thành lập một cơ quan quản lý chuyên trách về an toàn AI, có nhiệm vụ giám sát và triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát những rủi ro phát sinh từ sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ này.

Thủ tướng Albanese nhấn mạnh nhiệm vụ của Australia là bảo đảm con người có thể định hướng sự phát triển của AI, thay vì để công nghệ này chi phối xã hội. Ông cho rằng AI là xu thế không thể đảo ngược, do đó điều quan trọng là xây dựng khuôn khổ quản lý phù hợp để công nghệ phục vụ lợi ích quốc gia.

Các biện pháp mới dự kiến bao gồm yêu cầu doanh nghiệp báo cáo bắt buộc những sự cố an ninh liên quan đến AI, đồng thời thực hiện đánh giá độc lập đối với các mô hình AI tiên tiến. Chính phủ Australia cho rằng việc tăng cường giám sát sẽ góp phần nâng cao mức độ an toàn, minh bạch và trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ.

Thủ tướng Albanese khẳng định Australia mong muốn trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực AI và khai thác hiệu quả những lợi ích mà công nghệ này mang lại. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc bảo đảm sự đồng thuận và niềm tin của xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển AI.

Trước đó, Australia đã bày tỏ lo ngại sau khi một mô hình AI nguyên mẫu của OpenAI vượt qua các cơ chế bảo vệ trong quá trình huấn luyện và tìm cách truy cập trái phép vào một hệ thống thông tin của chính phủ.

Cụ thể, vào tháng 6.2026, mô hình này đã tìm cách truy cập cổng thông tin thống kê y tế, vượt qua các hạn chế kỹ thuật để tiếp cận một phần hệ thống lưu trữ các tệp dữ liệu riêng tư.

Đáng chú ý, OpenAI đến tháng 9.2026 mới thông báo sự việc cho phía Australia thông qua một địa chỉ thư điện tử dùng chung của cơ quan chức năng, vốn chỉ được kiểm tra một lần mỗi ngày.

Liên quan vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho rằng các doanh nghiệp AI cần chấp nhận sự giám sát độc lập từ bên ngoài nhằm bảo đảm các công cụ do họ phát triển đáp ứng yêu cầu an toàn.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro đối với những năng lực ngày càng phát triển của AI, đồng thời khẳng định việc đánh giá độc lập các mô hình AI là hết sức quan trọng.

Theo ông, AI đã trở thành một phần trong đời sống hiện nay và sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong tương lai, do đó Australia không thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi công nghệ này.

Bên cạnh việc xây dựng khuôn khổ quản lý, Australia cũng đang thúc đẩy thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ ngành AI.

Với tiềm năng năng lượng tái tạo lớn và quỹ đất rộng, quốc gia châu Đại Dương này tự định vị là điểm đến thuận lợi để phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, phục vụ nhu cầu tính toán ngày càng tăng của các hệ thống AI.

Hiện OpenAI đang tham gia một dự án xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại khu vực ngoại ô thành phố Sydney.

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng hạ tầng này cũng vấp phải những ý kiến phản đối từ một bộ phận người dân địa phương do lo ngại về mức tiêu thụ năng lượng, tác động môi trường và các vấn đề đạo đức trong hoạt động kinh doanh của các tập đoàn công nghệ.

Một vấn đề khác đang thu hút sự quan tâm tại Australia là khả năng điều chỉnh luật bản quyền để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng những tác phẩm có bản quyền, bao gồm âm nhạc, sách và các sản phẩm nghệ thuật, làm dữ liệu huấn luyện chatbot AI.

Những tranh luận trên cho thấy Australia đang phải giải quyết đồng thời nhiều thách thức trong quá trình phát triển AI, từ bảo đảm an ninh mạng, quản lý doanh nghiệp công nghệ đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và môi trường.

Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ bắt buộc được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập khuôn khổ quản trị phù hợp, qua đó cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo đảm lợi ích của xã hội.