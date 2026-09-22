Australia lập kỷ lục mới về điện mặt trời và điện gió

Điện mặt trời và điện gió tại Australia lập kỷ lục mới, có thời điểm đáp ứng 80,4% nhu cầu điện. Ảnh minh họa do AI tạo

Hôm 19.9, năng lượng mặt trời và điện gió đáp ứng 80,4% nhu cầu điện của lưới điện chính Australia, thiết lập kỷ lục mới về tỷ lệ năng lượng tái tạo.

Trong khoảng 30 phút vào giờ trưa, các hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cung cấp hơn một nửa lượng điện tiêu thụ tại thị trường điện quốc gia (NEM), hệ thống cung cấp điện cho các bang miền Đông, Nam Australia và lãnh thổ Thủ đô Australia. Nguồn điện này được bổ sung bởi các trang trại điện mặt trời, điện gió và khoảng 1% thủy điện. Trong khi đó, nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là than đá và khí đốt, chiếm khoảng 20%.

Bộ trưởng Năng lượng Australia Chris Bowen cho biết cột mốc trên cho thấy nước này đang có nhiều nguồn năng lượng sạch, giá rẻ và chủ động hơn để cung cấp điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

“Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chúng ta có thể kỳ vọng sẽ chứng kiến ngày càng nhiều cột mốc như thế này trong tương lai”, ông Bowen viết trên mạng xã hội.

TS Dylan McConnell, nhà nghiên cứu hệ thống năng lượng tại Đại học New South Wales mô tả đây là “mùa kỷ lục” đối với năng lượng tái tạo. Theo ông, thời tiết nắng đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất điện mặt trời, trong khi nhu cầu sưởi ấm và làm mát ở mức thấp.

Đây cũng thường là thời điểm trong năm tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện tăng cao.

Sản lượng điện tái tạo hiện đã vượt nhu cầu tại một số thời điểm. Một phần nguồn điện dư thừa được lưu trữ bằng thủy điện tích năng và pin, trong khi một lượng đáng kể khác bị cắt giảm do yêu cầu bảo đảm an ninh hệ thống, các hạn chế của lưới điện và giá điện thấp.

Theo Cơ quan Điều hành Thị trường Năng lượng Australia (AEMO), tỷ trọng năng lượng tái tạo trung bình trong năm tính đến tháng 6 đạt 44%.

Hiện hơn 4,3 triệu hộ gia đình Australia đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà.